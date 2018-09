Silvia Pinal no piensa en el retiro

Silvia Pinal, la Diva de México celebró un cumpleaños más y lo hizo trabajando en la teleserie Mi marido tiene más familia, del productor Juan Osorio, en donde compartió este día con sus compañeros de escena Zuria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho, Susana González, Rafael Inclán y Arath de la Torre.



"¡Qué hermoso!, estoy trabajando en este lugar que yo lo conocí desde jovencita, conocí a los dueños y sigo aquí trabajando haciendo televisión que la amo, porque es la manera de conectarte con la gente", dijo a Organización Editorial Mexicana (OEM), luego que todo el equipo le cantaron Las mañanitas, para despuéspartir el pastel de tres pisos.

La actriz informó que dio una cena en su casa con sus hijos y nietos. "Sólo tengo que agradecerle a Dios tener a mi familia, el público, a la prensa, de darme tanta belleza y fuerza para seguir trabajando”, tras recordar que a Juan Osorio “lo conocí por estos pasillos muy chiquito, muy trabajador y ahora de mi jefe".

Silvia Pinal se congratuló de que Daniela Romo estrene el musical Hello, Dolly! "me da mucho gusto que las piezas teatrales que las hice yo, ella las haga. Daniela canta precioso, es muy buena actriz va a hacer un gran papel".

Finalmente reiteró que no piensa en el retiro, "yo estoy feliz, estoy sana y eso no tiene precio, Arriba y adelante. No me arrepiento de nada, lo bueno y malo que haya pasado ahí está. Y tanto lo bueno como lo malo te dejan aprendizajes y experiencias por recordar”.