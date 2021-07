Silvia Pinal sale del hospital; está mejor que cualquiera de nosotros: Silvia Pasquel

Después de una semana de estar hospitalizada, doña Silvia Pinal fue dada de alta este domingo a las 15:00 horas, luego que fuera internada porque su familia detectó a tiempo que se le bajaron las defensas, lo que la llevó a una descompensación, por lo que durante su estancia en el hospital fue sometida a todos los estudios necesarios para saber su estado de salud.

Tras la salida de la actriz, quien llegó junto a su chofer a su casa en el Pedregal, su hija Sylvia Pasquel quien viajó desde Acapulco donde vive, la alcanzó en su casa y le ayudó a grabar un video para darnos santo y seña de cómo se siente de volver con salud.

“Aquí está su vedette favorita…”, dijo sonriente para continuar diciendo: “me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver qué pasó porque luego luego el chisme, ¿verdad?, Pero todo bien me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz que todo haya sido rápido, estoy bien y lista para otra”, detalló riendo la actriz de 89 años de edad.

Posteriormente, Pasquel se mostró feliz de ver la fuerza que tiene su mamá de salir del hospital como si nada le hubiera pasado. “Está mejor que cualquiera de nosotros, y tienen que tratarle un poco la arritmia cardiaca y tratarle un poco lo de las vías urinarias, si la dieron de alta es porque todo está perfecto”, indicó a JDS a las afueras de su hogar.

Agregó que decidieron llevarla al hospital el pasado domingo 27 de junio fue porque notaron algo mal en ella. “Entró a una revisión porque habíamos notado que estaba un poco descompensada, tenía baja la presión y fue preferible meterla al hospital a que le hicieran el chequeo, su corazón está perfecto, sus riñones tenían un poquito de infecciones y se trataron esas cositas que había falta estabilizar”.

La actriz dijo que ahora le tocará quedarse con ella a cuidarla para seguir con sus revisiones médicas pero desde casa y agradeció todas las muestras de cariño a su mamá a quien cuida de que no se contagie de Covid aunque ya esté vacunada. “Ella también los quiere mucho pero como viene de un hospital con defensas bajas, mejor no abrir el cristal porque no sabemos quién de nosotros puede traer un bichito por ahí”.

Quienes tuvo la fortuna de verla en el hospital fue donde Eric del Castillo porque se cayó en casa y fue a parar al mismo nosocomio, ese mismo día lo curaron, aprovechó para visitar Silvia Pinal, quien siempre estuvo de buen humor, pero esta ocasión no fue Enrique Guzmán para evitar un mal momento luego de la demanda que enfrenta por su nieta Frida Sofía.