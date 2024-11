¿SimiFest regresará? El festival del Dr. Simi aspira a nuevas ediciones

A pesar de celebrar apenas su primera edición, en el Parque Bicentenario, el SimiFest ya piensa en nuevas ediciones, señaló Carmina González, directora de relaciones públicas de Farmacias Similares.

Aunque por el momento no aseguró que más ediciones estén confirmadas, la organizadora del evento expresó las ganas de la empresa farmacéutica por repetir en otras ocasiones lo vivido la tarde de este sábado. "La idea es que siga el SimiFest", comentó.

En cuanto al perfil del cartel, dijo que existe una baraja de opciones, pues aunque esta vez se apegó al rock y dance, con Jungle y Anderson Paak como headliners, dijo que otros géneros podrían ser bienvenidos. "No tenemos nada contemplado, vamos a ver la respuesta de la gente".

Gossip Flow Fest 2024: Arranca la mayor fiesta del perreo en México

Incluso, no cerró la posibilidad a que se realice en Colombia y Chile, dos países sudamericanos en los que la empresa opera, o bien, que sea Adele y Karol G la que trabaje con ellos en el futuro, dos artistas que han expresado su cariño al Dr. Simi. "No es fácil, son artistas gigantescas. Llegar hasta ellas está complicado, pero estamos en el camino por supuesto. Lo que se de Adele es que no viene a festivales, si se presenta, lo hace sola".

De igual forma, Carmina González hizo hincapié en el apoyo que la organización recibió por parte de Ocesa, así como la experiencia obtenida.

La planeación va a ser mucho más fácil, más ágil. Esta fue una planeación muy complicada de muchos meses porque no sabíamos ni cómo hacerlo

dijo.

La vocera de Farmacias Similares no cerró la posibilidad a que se realice en Colombia y Chile, dos países sudamericanos en los que la empresa opera. Foto: Romina Solis / El Sol de México

Asimismo, pese a la popularidad del Dr. Simi en el área del entretenimiento, específicamente de la música, aseguró que Farmacias Similares no dará mayor importancia a esta área respecto a la música. "Lo primero es las farmacias, todo esto es la cereza del pastel", dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por ahora, aseguró, la expectativas fueron cumplidas, pues de 17 mil boletos que salieron a la venta, 15 mil fueron adquiridos.