Sin miedo a la verdad tendrá tercera temporada con 25 nuevos episodios producidos por Rubén Galindo. En esta nueva entrega, el personaje de Eduardo Yáñez, un político incorruptible, cobrará mayor importancia, comentó el protagonista Alex Perea.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), precisó que “Sin medio a la verdad, se mantuvo estable durante cinco semanas, las primeras noches el raiting estuvo alto y cerramos igual”.

Alex Perea, hace el papel de un experto cibernético que utiliza sus habilidades para proteger a aquellos que han sido víctimas de alguna injusticia.

“En esta segunda temporada Manu sí tuvo una evolución en cuanto a todo. No sólo como personaje, él que tiene que dividirse en ayudar a las personas y proteger a su familia, ya que tiene vida propia. Y los hechos cada vez son más fuertes. Si sí estoy feliz, si ha ido en crecimiento Manu”, dijo sobre su personaje.

El actor confirmó que Eduardo Yáñez seguirá en la tercera temporada de la serie, porque el como figura presidencial ha dado muestras que no es aliado de la mafia. “Vamos a seguir trabajando con Eduardo. Ha sido un placer compartir con él. Conmigo se ha portado excelentemente bien, llega puntual para ensayar sus escenas y luego para grabarlas y se concentra; fueron sencillas y veloces las escenas, el me recomendó un libro El poder del actor y sí he leído un poco de la sinopsis, porque el ejemplar viene de Estados Unidos, aún no lo tengo físicamente”, anotó.

Alex se reunió en un restaurante junto con los actores Benjamín Martínez, Ligia Uriarte, Rubén Cerda y Paco de la Fuente, para ver el último episodio de la segunda temporada de la serie.

“Los escritores ya están redactando los nuevos episodios para la tercera temporada, no sé que rumbo va a tomar Manu, cierra este ciclo a lado de su pareja sentimental, y bueno, el presidente encarnado por Eduardo Yáñez tendrá un impactante final: un dron le explotó al entrar por una ventana a su despacho presidencial quedando en suspenso qué le pasó, sin embargo; él continúa con Manu para ayudar a las personas, los escritores para estas escenas tomaron cosas de la vida real, no es tan descabellado. Sin embargo, yo creo que a Manu, ya le deben poner nuevas pilas para contraatacar, porque sube cada peldaño de poder para seguir dañando a la sociedad”.

Alex confirmó también que luego de terminar Sin miedo a la verdad 3, para el canal Las Estrellas, dará vida a un luchador en La máscara serie de la plataforma Amazon. “Como Manu he cuidado mucho mi lenguaje, nada de groserías, ni de doble sentido, porque las estadísticas hablan que ven las transmisiones niños, entonces como héroe mexicano tengo que ser responsable y cuidar en las redes sociales no aparecer con cigarrillos o botellas de líquido embriagante”.