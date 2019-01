Habrá viaje rastafari en All Stars Ska Reggae Sinfónico

La música reggae jamaicana que alcanzó la fama gracias a artistas legendarios como Bob Marley, y que ha quedado inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco desde el año pasado, vendrá a México con sus mejores exponentes latinoamericanos para brindar un concierto sinfónico en el teatro Metropólitan mañana.



Con la presencia de la Orqueska International, el concepto All Stars Ska Reggae Sinfónico llega con los mejores exponentes de la escena latinoamericana para ofrecer todos sus éxitos en lo que representa una oferta única y diferente que se va a escenificar por única vez para todos aquellos fieles seguidores de un género que se quedó para siempre en el panorama musical de México cuyos temas principales serán revividos en sus voces originales.

Este género musical conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas de la música, ya que se ha convertido en el vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y religiosa y sigue siendo un medio de expresión cultural de la población jamaicana.



EN SINFÓNICO

El Ska y Reggae latinoamericano cuenta con grandes exponentes y enormes trayectorias que respaldan su experiencia y el éxito obtenido a través de los años y para este evento en el Metropólitan se contará con la presencia de Boris Bilbraut de Cultura Profética, Martin Moska Lorenzo (Auténticos Reggaementes), Bahiano (ExPericos), Sebastian Sebolla (Los Cafres), Big Javy (Inspector), Pinocho (Estrambóticos), Chino (Los Victorios), Mayumi (ex Tijuana No), Neto y Chava (Ganja), Tania Melo (ex Los de Abajo), Piero Castillo (Los de Abajo), Luis Mariano Spindola (Yerberos), Miguel Kabuto (ex Antidoping), Tony Brown y Federico Fossati (Dinamo) y el Bennhy (de SkaCubano).

La organización de la ONU recuerda que ese género musical surgió de una amalgama de antiguos ritmos musicales jamaicanos y de otros de orígenes muy diversos: caribeños, latinoamericanos y norteamericanos y en todos los niveles del sistema educativo de Jamaica, está presente la enseñanza de esta música, desde los jardines de infancia hasta las universidades.

Recuerda también que, aunque al principio fue una expresión musical de comunidades marginadas, con el tiempo fue abrazado por amplios sectores de la sociedad sin distinción de sexo, etnia o religión.

EL ORIGEN

El reggae se desarrolló en los años sesenta a partir del ska y del rocksteady, e integró influencias del soul y del rythm and blues estadounidenses. Este estilo musical caribeño se popularizó rápidamente en Estados Unidos y el Reino Unido, gracias a los numerosos inmigrantes jamaicanos llegados después de la II Guerra Mundial.

A menudo se reivindicó como la música de los oprimidos, abordando temas sociales y políticos, la prisión y las desigualdades y el reggae es indisociable del movimiento espiritual rastafari y promueve el uso de la marihuana.





EL LEGADO DE BOB MARLEY

El 29 de Noviembre del 2018, la UNESCO declaró al Reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, este género nacido en Jamaica hacia mediados de los años 1960 es la fusión de otros ritmos como el skank, ska y el rocksteady. The Wailers, una banda formada por Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer en 1963, son quizá el grupo más conocido que hizo la transición a través de las tres etapas la primera música popular jamaiquina: ska, rocksteady y reggae. Otros pioneros del reggae incluyen a Prince Buster, Desmond Dekker y Jackie Mittoo.

Para entender que esta música nace con un grito desesperado de independencia, hay que ver el contexto político de la isla en los años sesenta, cuando por fin, logra independizarse del Reino Unido y el reggae es una música que choca con lo exportado por Europa, incluido el rock.

Cuando los años 60 estaban terminando, un disco de Toots & The Maytalsse titulado Do the Reggae, es aparentemente la primera vez que se emplea la palabra con que se bautizaría todo producto hecho en Jamaica.

Es en los mediados de los sesenta donde el sello Island de Chris Blackwell adquiere renombre internacional. Pero en los setentas lo colocaran bien arriba, figuras como Bob Marley y Jimmy Cliff quienes popularizan el género más allá de la isla y zonas de influencia.

No es casual que los grupos punks más pensantes vieran en el ritmo de Jamaica un digno aliado de su ideología.

El reggae logra una contundente estética y una prodigiosa solidez en el mensaje basándose en el rastafarismo que no es precisamente una moda en el cabello, ni el consumo indiscriminado de ganja (marihuana).

El movimiento rastafari nació en Jamaica como religión a partir de la distorsionada comprensión de las doctrinas de Marcus Garvey. La teoría de volver al África llevó a confundir la coronación de Haile Salassie, rastafari, con la venida de Dios a la tierra para liberar a los sometidos y así, los verdaderos "rastas" mantienen sus lógicas culturales: no consumen carne de cerdo, son profundamente religiosos y sueñan con el regreso en peregrinación a una Etiopía emancipada.

La difusión de las ideas del rastafarismo se debe casi exclusivamente a la adopción del reggae como su exclusiva forma de comunicar y alzar la voz: "Prefiero la tumba a vivir como un esclavo, tan cierto como que hoy el sol brilla, voy a tener lo que me pertenece" dice Jimmy Cliff en The harder they come).

Encontrar reggae en el más puro estado puede complicarse. Predecesores y descendientes del reggae han aportado, adaptado, deteriorado, modificado, comercializado, etc. más de un concepto. De hecho los caminos se fueron bifurcando y creciendo para mantener pocas cosas en común.

Ratafarismo y reggae ya no van de la mano y quizás la prematura muerte de Bob Marley ha sido lo que lo ha transformado en leyenda indiscutible del género y en el más fiel exponente. En los distintos lugares del mundo el reggae se fue fusionando dando origen a innumerables variantes.

El reggae blanco de los UB-40, el reggae más comercial de la mano de músicos como Eddy Grant, el reggae denso de quienes se acercaron más al continente negro, el reggae ultra FM recorrido por productos como Ziggy Marley & The Melody Makers.

En el caso puntual de Argentina, bandas como Los Pericos, algunas incursiones de Todos tus muertos, Los Cafres, La Bonzaire y piezas fundamentales de Sumo, han sabido difundir, entre otros, de una manera más o menos lograda, la esencia de aquel ritmo jamaiquino. Y así, los fanáticos de la Reggae Music del mundo adaptaron sui generis la premisa rasta del viaje a Etiopía; el que más, el que menos, sueña con viajar a Jamaica y beber el agua de la fuente.