Ska wars Gold edition traerá a siete bandas a México

El ska es un ritmo único, la cultura de esta música no tiene fronteras, coincidieron en señalar en conferencia de prensa los representantes de las bandas Inspector, Staya Staya, Alpheus y The magnetics, quienes junto con Travelers all stars, Hub city stompers y Negros vivos, son los estelares del encuentro Ska wars Gold edition, que se realizará hoy en Monterrey y mañana en el California Dancing Club de la Ciudad de México, donde el grupo Inspector aprovechará para celebrar sus 24 años de trayectoria.

“Como todo en el gusto musical, el ska tiene sus momentos bajos y altos, aunque mayormente está vivo en los distintos escenarios en directo y en las plataformas digitales”, aseguró Olly Riva, vocalista de The Magnetics, quien expresa que el idioma no es impedimento -como el hecho que él habla español-, para que un ritmo sea localista, sino más bien, “la música no tiene fronteras. De ahí que también en Alemania el ska sea un icono dentro de los géneros duros, como el rock pesado”.

Y añadió el italiano Olly: “me gusta México, me gusta el español y quisiera tocar con una banda mexicana para compartir la música".

Ska wars Gold edition en su segunda edición, tras la primera que se realizó de 1997 en Monterrey, es organizado por Jesús Arriaga, saxofonista de Inspector, quien afirmó que "a más de dos décadas, el ska ha ganado territorio; nos hemos convertido en una gran plaza para artistas internacionales que quieren mostrarse en México y toma mucha fuerza en festivales grandes, es aceptado por varias generaciones no sólo de mexicanos, sino de diversas nacionalidades”.

Por su parte el inglés Alpheus, compartió que al conocer en Gran Bretaña al grupo Travelers All Stars, se pusieron de acuerdo para colaborar juntos; en el festival, ambos actuarán en un mismo set musical. "Me gustó su ritmo reggae y ska, que es lo mío”, dijo Alpheus.

Los argentinos Staya Staya, vienen a México por segunda ocasión. “Es algo es muy gratificante para nosotros, que por segundo año consecutivo estemos aquí. Nos pone felices, llevamos 14 años en la escena musical en Buenos Aires y estamos contentos de ser parte de este encuentro de bandas mexicanas, italianas, inglesas, argentinas y puertorriqueñas hermanadas por el ska”, coincidieron.