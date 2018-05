Slava Polunin, el payaso que lleva risas e ilusión a quienes más sufren

La vida de Slava Polunin no siempre ha estado rodeada de momentos divertidos. El payaso ruso que ha popularizado el show Slava's snowshow, y que regresará a México a partir del 16 de junio, recuerda que durante la crisis financiera en Rusia vivió uno duros momentos, pero que a través de la risa pudo superarlos y llevar ilusión a quienes también sufrían en ese momento.

“Uno de los momentos más duros que viví fue cuando estaba en San Petersburg, no se podía comprar comida porque no había nada en los almacenes y la situación era muy difícil. Entonces un amigo me dijo que organizáramos un carnaval, yo le dije ‘¿Qué estás pensando? ¡Ve la situación que está ocurriendo!’”, recuerda el payaso que comenzó su carrera como miembro del Cirque Du Soleil.

“Entonces caí en cuenta, pues algo es cierto: cuando más se necesita la risa y la alegría es en los momentos más difíciles, cuando la gente necesita de apoyo y ayuda. Entonces organizamos un carnaval y terminó siendo un gran éxito, mucho más de los que hemos hecho en tiempos más actuales”, dice el payaso que ha ganado premios como el Tony o el Laurence Olivier a lo mejor del entretenimiento.

Es por eso que para Slava, su espectáculo es una oportunidad para unir a la gente y que revivan sus ilusiones a través de la risa.“Muchas veces el público viene a ver este espectáculo para rodearse en esta atmósfera de alegría, fiesta y fantasía. Una de las bases de este show es que yo sólo creo la mitad del espectáculo, la otra mitad lo inventa y lo interpreta el público, entonces ellos mismos sacan este placer a partir de su propia creación”, comenta.

Y es que durante los 25 años que Slava's snowshow lleva girando por el mundo, el payaso ruso ha descubierto que la verdadera magia del espectáculo surge a partir de esa ilusión que el mismo público se crea. “La magia se encuentra en lo más profundo de la esencia humana, entonces cuando cada persona lo ve y lo oye responde en un instante a esta magia”, dice.

Es por eso que Slava encuentra una fuerte unión con nuestro país, pues considera que este público responde de forma única ante tal estímulo. “Por eso es que voy a México tan a menudo como lo hago a Rusia: estos dos países representan esta profundidad de lo mágico y el vínculo con ella”.

“Hay dos cosas con las que México me inspira tanto: la primera son los colores tan vivos, que parece que abrazan a una persona; de hecho ahora estoy en una habitación de mi casa que es mi preferida que se llama México, porque está llena de colores y de cosas de su país”, dice.

“La segunda es esta fuerza ritual mágica, muy potente que se observa en la cultura mexicana y que se ha conservado como una unidad, tanto que la tecnología y el presente que vivimos no han podido romper”, comenta en una llamada telefónica desde su residencia en Francia.

Slava ahora está presentando en Moscú una exposición que con imágenes hace un recuento sobre su vida y su trabajo artístico a través de los años, y que espera traer a nuestro país próximamente. “Si no me atascan los proyectos voy a México con mucha alegría”.

Mientras tanto, el Slava's snowshow debutará con una breve temporada en el Centro Cultural I del 19 al 24 de junio, para después llegar a Guadalajara del 11 al 13 de julio y concluir su gira por México el 21 y 22 de este mes en Monterrey.