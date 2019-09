Tom Welling volverá como Clark Kent en Crisis on Infinite Earths

Directo al corazón de los fans de la serie Smallville: su protagonista Tom Welling volverá a interpretar a Clark Kent, alter-ego de Superman, en el próximo crossover de Arrowverse, Crisis on Infinite Earths.

Así lo confirmó Entertainment Week y también el cocreador y productor ejecutivo de Arrow, Marc Guggenheim, habló al respecto.

“Durante ocho años Arrow se ha apoyado en Smallville. En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin ella. Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre Crisis en Tierras Infinitas, nuestras prioridades primera, segunda y tercera fueron lograr que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent”, afirmó.

Tom Welling alcanzó la fama gracias a Smallville, que se transmitió durante diez años desde 2001 a 2011, donde compartió créditos con Kristin Kreuk como Lana Lang, Michael Rosenbaum como Lex Luthor y Allison Mack como Chloe Sullivan, quien en abril pasado se declaró culpable de crimen organizado en el caso sexual de la secta Nxivm.

Hasta el momento no se sabe si Welling volverá a ponerse la capa de Superman o sólo permanecerá como Clark Kent, pero se explicaría lo que sucedió en estos casi 10 años del final de Smallville.

Cabe mencionar que para este proyecto también aparecerán otras dos versiones del "Hombre de Acero": Tyler Hoechlin, de Arrowverse, y Brandon Routh, de DC Legends of Tomorrow, que interpretó al héroe en Superman Returns.

Crisis on Infinite Earths abarcará cinco episodios de cinco franquicias televisivas: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow de DC y Batwoman, y emitirá tres episodios en diciembre próximo con los dos restantes en enero del 2020.