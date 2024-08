Snoop Dogg cerrará en grande su paso por los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han tenido a un protagonista inesperado, se trata del rapero Snoop Dogg, quien acompaña a una cadena estadounidense en sus transmisiones, y además se ha hecho presente en distintas competencias.

Su participación comenzó desde antes de las competencias, cuando fue designado para portar la antorcha olímpica, durante su recorrido por el suburbio Saint-Denis de París.

“Me siento honrado de que si quiera me hayan mencionado”, expresó el 16 veces nominado al Grammy en su cuenta de Instagram, donde además resaltó que este evento trata principalmente sobre la paz.

“Quien porta la antorcha es un mensajero de la paz, alguien que transmite paz. Así que eso se ajusta a quién soy”, agregó el rapero, quien de acuerdo con Variety podría ser uno de los invitados a actuar en la ceremonia de clausura junto a otras figuras de la música como HER, quien ya está confirmada y Billie Eilish.

Convive con atletas estadounidenses

El intérprete de éxitos como “Drop It Like It's Hot” y “Shake That Ass” se encargó de hacer entrevistas con los atletas y fungir como comentarista en algunos de los eventos deportivos donde participa Estados Unidos.

Asimismo, estubo al frente de una emisión que comparte con el actor Kevin Hart, con el resumen de los mejores momentos de las distintas competencias del día, siempre con un toque de humor.

En una entrevista otorgada a un medio estadounidense, Snoop Dogg opinó que la cadena que lo contrató “quiere que sea yo y que me divierta en el camino, que transmita grandes deportes y un enfoque global de los Juegos Olímpicos para que sepan que ahora están de moda”.

Sus mejores momentos en Instagram

A través de sus redes sociales, el también productor ha compartido toda su travesía, desde su llegada, hasta momentos junto a su nieta entre las grabaciones.

En otras fotografías aparece posando con artistas que se ha encontrado en París, como Pharrell Williams y Steven Spielberg, o la presentadora Billie Jean King, con quien comparte pantalla durante sus transmisiones.

Además de pasársela bien, este podría haber sido un redituable trabajo para el rapero, pues según medios estadounidenses, ganó alrededor de nueve millones de dólares por 18 días de transmisiones desde la Ciudad Luz.