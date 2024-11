¿Quién es Song Jae Rim? El actor de K–drama Queen Woo que fue encontrado muerto

El mundo del entretenimiento en Corea del Sur se encuentra de luto. Este martes 12 de noviembre, Song Jae Rim, actor del K–drama Queen Woo, fue encontrado muerto en su departamento ubicado en Seongdong, Seúl.

De acuerdo con información de la Policía de Seúl, no se encontraron indicios de que el actor coreano de 39 años de edad fuera asesinado; sin embargo, junto a su cuerpo había una carta de dos páginas, cuyo contenido no fue revelado, pero que podría dar pistas del motivo de su deceso.

El cuerpo de Seong Jae Rim habría sido encontrado por un amigo, con quien iría a desayunar, según informó el medio Yonhap News.

Aunque el asesinato fue descartado, la Policía continuará investigando las causa de muerte.

¿Quién fue el actor coreano Song Jae Rim?

Aunque Song Jae Rim es uno de los actores más queridos en Corea del Sur desde hace años, fuera del país apenas comenzaba a tener reconocimiento, especialmente por su participación en el K-drama Queen Woo, donde trabajó con junto a Jeon Jong-seo y Lee Soo Hyuk.

Song Jae Rim, quien nació el 18 de febrero de 1985, debutó en la actuación a los 24 años. Su primer papel fue en la película "Actresses".

Uno de sus trabajos más reconocidos fue el de Kim Je-woonen en "The Moon Embracing the Sun", y poco adquirió otros papeles importantes en las series coreanas "We Got Married" de 2014, y "Queen Woo", que se lanzó esta año.

Además, logró subirse al escenario de teatro con la obra "La rosa de Versalles" y "Wife", ambas este 2024.

Pese a querer privacidad para atravesar el difícil momento, la familia del reconocido actor de la ola coreana dijo a Yonhap News que prepara un funeral público al que podrán asistir sus fans.

El funeral será el jueves 14 de noviembre en la Sala 2 del Hospital St. Mary en Yeouido, Seúl. Se desconoce si la agencia tiene programado algún evento especial para su despedida.

Después de su funeral, el cuerpo del actor será llevado al crematorio de Seúl.