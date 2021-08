Sony competirá con Netflix, apuesta por el contenido de anime

Sin duda alguna, las plataformas de streaming nos han salvado durante esta pandemia, a través de ellas hemos podido ver nuestros programas, series y películas preferidas. Inclusive ante la gran oferta de plataformas se puede seleccionar cuál ver dependiendo de nuestros gustos.

Una de las más populares es Netflix por su amplia oferta de contenido; sin embargo, se anunció la creación de una plataforma streaming que más de uno va a querer, y todo se debe la nueva adquisición de Sony.

Así que, si eres una de las personas que ama el anime, hay una gran noticia para ti, ya que podrás disfrutar de la fusión entre Crunchyroll y Funimation; en la cual habrá contenido anime.

Esto se debe a que Sony Funimation Global Group adquirió la plataforma de streaming Crunchyroll. Así lo dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter “Crunchyroll continuará su compromiso con el anime y sus fanáticos, ahora bajo Sony Funimation Global Group”.

Big news! Crunchyroll will continue its commitment to anime and its fans, now under Sony Funimation Global Group.



Por su parte la compañía de entretenimiento, Funimation también anunció la adquisición y mediante un comunicado resaltó el compromiso con los espectadores “Estamos más que emocionados de que hoy Funimation y Crunchyroll se hayan convertido en una sola empresa. Esto significa que dos equipos obsesionados con el anime se unirán para traerte aún más de lo que amas, donde lo quieras, cuando lo quieras. ¡Es una gran victoria para los creadores y, especialmente, para los fanáticos! ¡Viva el anime!”.

Si bien, esta es una de las mejores fusiones de entretenimiento que muchos seguidores de anime deseaban.

Funimation está presente en más de 50 países, incluyendo México y otros de Latinoamérica como Chile, Colombia, Perú y Brasil. Mientras que Crunchyroll está en más de 200 naciones y en toda América,

¿Qué series puedo ver?

Todavía no hay fecha establecida para el lanzamiento de esta nueva plataforma de streaming, pero no cabe duda que habrá varias opciones de anime. Al menos así lo han dado conocer; aunque, tanto Funimation como Crunchyroll tiene una gran oferta, por lo cual podrás seguir disfrutando de series como: Sakura Quest, Stars Align, Nichijou, Stein’s Gate, Cowboy Bebop, Naturo, One Piece, Hunter x Hunter, Bleach, Gintama, Yu Gi Oh, Berserk entre otras.

