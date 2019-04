Sophie Alexander busca el equilibrio

Para Sophie Alexander definirse entre el cine, la televisión y el teatro es un debate que difícilmente llegará a una conclusión. Y es que aunque su trabajo sea reconocido mayormente por participar en teleseries como XY o las telenovelas

Yo no creo en los hombres y Para volver a amar, el teatro y el cine le han ofrecido en los últimos años grandes reconocimientos.

En la gran pantalla fue la encargada de protagonizar junto a Juan Manuel Bernal la cinta Si yo fuera tú, ópera prima de Alejandro Lubezki; así como la cinta Los días más oscuros de nosotras, trabajo por el cual se hizo acreedora de una nominación al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz.

Sin embargo, el teatro también le ha ofrecido grandes reconocimientos. El más reciente fue la obra A ocho columnas, que fue reconocida como la Mejor Obra según la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), y que volverá a cartelera en julio en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque.

“En estos últimos dos años lo que me ha pasado es que he saltado de cine a teatro, terminó uno y empiezo otro. No porque así quiera, sino porque afortunadamente así se han dado las fechas”, comenta la actriz. “Las tres cosas, incluida el cine, me gustan bastante. Nunca he sabido diferenciar o priorizar alguna, me parecen maneras de contar historias con técnicas muy distintas, por eso trato de saltar mucho, para no viciarme en los ademanes”, dice.

Ahora la actriz encuentra nuevas oportunidades de expresión gracias a apuestas como la obra de teatro Casi Transilvania, junto a Lumi Cavazos, Martha Mega y Tomás Rojas, y que se presenta de viernes a domingo en La Teatrería, en la que interpreta a una joven que quiere ser actriz.

“La propuesta conceptual tiene que ver con hacer una metáfora del vampirismo urbano, que cuestiona sobre qué tanto puedes absorberle la sangre, en este caso la energía, a una persona o a ciertas circunstancias para lograr lo que quieres buscando la eternidad, en este caso la trascendencia y el reconocimiento”, cuenta.

Además de este proyecto, Sophie Alexander también está próxima a estrenar la comedia Solteras, una película en la que comparte créditos con Cassandra Ciangherotti, Gabriela de la Garza e Irán Castillo.

“Todo gira en torno a Ana (Ciangherotti), una chica que tiene un quiebre muy fuerte con el novio con el que se iba a casar. Entonces busca otro amor y para ello decide entrar a un curso para encontrar marido, donde se encuentra con otras solteras muy distintas que buscamos casarnos por distintas razones”, finaliza.