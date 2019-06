Sophie Turner deslumbra en el estreno mundial de Dark Phoenix

Sophie Turner deslumbró en el estreno mundial de "Dark Phoenix", que tuvo lugar en Los Ángeles y en donde la actriz británica, la gran estrella de esta nueva entrega de la saga "X-Men", estuvo acompañada por otras figuras como Jennifer Lawrence o Michael Fassbender.



Todavía disfrutando del éxito reciente de "Game of Thrones", Turner, que interpretó a Sansa Stark en la serie de HBO, brilló ayer sobre la alfombra roja con un vestido de Louis Vuitton a rayas grises y negras, con detalles florales brillantes y con un cinturón rematando el conjunto.

Luciendo melena rubia, Turner se presentó hoy en el TCL Chinese Theatre de la ciudad californiana junto al cantante estadounidense Joe Jonas, con quien se casó en Las Vegas, el pasado 1 de mayo.

Foto: AFP

Por la alfombra roja situada en Hollywood Boulevard, la famosa avenida de Los Ángeles en la que se encuentra el Paseo de la Fama, caminaron hoy también Jennifer Lawrence, con un vestido negro de gran escote, y Jessica Chastain, que además de por su conjunto blanco llamó la atención por llevar una muñequera debido a una operación reciente.

Entre los hombres, Michael Fassbender y James McAvoy pusieron la nota clásica frente a los fotógrafos mientras que Nicholas Hoult arriesgó un poco más con su apuesta de traje azul y camisa de color mostaza.

Foto: AFP

Evan Peters, Tye Sheridan o Alexandra Shipp fueron otros de los miembros del reparto de Dark Phoenix que se dejaron ver hoy sobre una alfombra roja a la que también acudieron algunos fans de "X-Men" disfrazados de personajes como Wolverine.

Aunque debuta en la dirección con dicha cinta, el realizador Simon Kinberg conoce bien las historias de "X-Men" ya que fue guionista de otras cintas de este universo como "X-Men: The Last Stand" (2006), "X-Men: Days of Future Past" (2014) y "X-Men: Apocalypse" (2016).



La película que llegará a los cines este fin de semana, retrata la tenebrosa evolución de Jean Grey (Sophie Turner), cuyos oscuros y extraordinarios poderes pondrán en un serio dilema al resto de los mutantes.