“Soy buena influencia”, Raphael recibe el premio Platino de Honor

RIVIERA MAYA. A pesar de contar con una amplia discografía galardonada con discos de oro y platino, de haber dado voz a éxitos como Mi gran noche, Como yo te amo o Cierro mis ojos y de protagonizar las películas Cuando tu no esta o El ángel, Raphael nunca ha tenido intención de dejar un legado tanto en la música como en el cine.

“Los legados se van construyendo con lo que vamos haciendo. Soy un gran trabajador, tengo una producción tremenda de discos y conciertos a mis espaldas. Tampoco creo que vaya a dejar legado, pero la gente sí me tiene cierto cariño y seguro le hablarán bien (de mí) a sus hijos y nietos”, comentó el español en una conferencia.

Raphael, quien esta noche recibirá el Platino de Honor como un homenaje a su trayectoria en el cine y la música durante la sexta edición de los Premios Platino, dijo que a pesar de la proyección que su trabajo le ha dado en Iberoamérica y el mundo no siente que tiene alguna responsabilidad para expresarse musical o personalmente.

“Yo creo que soy una buena influencia, soy un chico trabajador, honesto, padre de familia, no he pedido fiado. Soy padre, de padre de los padres de ocho hijos, abuelo de ocho niños, creo que soy una persona profesional como nadie. Que con algunos discos de oro, que no parece estar mal, puedo ser imitable”, aseguró.

El Divo de Linares agradeció el premio que la organización enfocada en el cine iberoamericano le otorgará esta noche, y recordó que su paso por esta industria fue un tanto accidental. “Fue Antonio del Amo que me hizo una prueba cinematográfica en blanco y negro para una canción y se quedó tan impactado que pasé de hacer una prueba a hacer mi primera película, que dirigió Mario Camus, con el que tuve el honor de hacer cuatro películas”, recordó.

Sin embargo lamentó que no haya tenido más oportunidades de hacer cine, pues la música le ha tomado mayor tiempo. “Tengo un problema que son mis giras, porque cuando termino una empiezo con la siguiente. Entonces cuando me ofrecen un guion están dispuestos a empezar de inmediato, pero siempre es la misma historia”.

Mi gran noche, estrenada en 2015, fue la última producción que el español realizó, donde interpretó a Alphonso, en una cinta dirigida por Álex de la Iglesia: “Esta es la tercera película que me ofrecía. Yo estoy dispuesto a seguir haciendo cine, siempre y cuando mis giras me lo permitan”, añadió.

Sobre este tema que lo popularizó mundialmente, Raphael recordó que se trata de una canción que originalmente contaba con otra letra “que no tiene nada que ver con la que conocen”, recordó.

“Rafael de León era un poeta, cuando supo que yo iba a cantar esa canción para mi película Digan lo que digan, comentó que no podía cantar esa canción porque la letra era muy mala. Entonces la cambió sin pedir regalías e hizo Mi gran noche, que es una historia que no existía y que traspasó fronteras y décadas”, dijo.

El reconocimiento que recibirá Raphael podrá verse esta noche durante la sexta gala de los Premios Platino, los cuales se entregarán en el Salón Ka del Hotel Xcaret en la Riviera Maya. La transmisión desde la alfombra roja podrá seguirse a partir de las 18:30 horas por TNT.