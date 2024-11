SOY / DJ Guapis se adueña de la tornamesa LGBTQ+

Havi recuerda aquellos tiempos cuando llegando al antro, tenía que gritar al encargado de la entrada llamándolo por su nombre: “Boby, somos dos”. Y aunque ni siquiera lo conocías, rogabas al cielo y a todos los santos que te volteara a ver para que, por lo menos se fijara en el espectacular outfit, que de acuerdo a tus conocimientos de la moda de los 90, o del nuevo milenio, habías usado esa noche, y así lograr que quitará la cadena.

En entrevista, la DJ trans cuenta su historia y describe la forma en que los lugares de entretenimiento han evolucionado hasta nuestros días, donde aún existen los raves, pero sin ser tan clandestinos y con más apertura hacia la diversidad.

“En 2017 se dio una apertura importante, fue algo histórico en la Ciudad de México. Creo que tiene que ver con el contexto musical que se estaba gestando en ese momento, y con el tipo de eventos que estaban surgiendo en la ciudad. Y es muy interesante ver lo que sucede hoy; esta parte del surgimiento de espacios que se quieren separar de la fiesta del autocontrol, de esa cosa súper elitista que existía antes, de la cuestión clasista y racista en la que tenías que verte de cierta forma para disfrutar ciertos géneros musicales y estar en algunos espacios… Ya tengo 30 años, y creo que en general las personas de mi generación han vivido ese importante cambio.

Su proyecto surge en el underground LGBTQ+ de la CDMX, marcando un hito al destacar como la primera mujer trans de relevancia en la escena urbana

“Justo ahí es donde nace mi proyecto, que deja a un lado esa gran distancia en contra de la inclusión, de los clubes y de los lugares de cadeneros, donde todo el nervio de poder entrar a un antro lograba que una noche de diversión se convirtiera en una frustración para toda una generación”, dice Havi.

La DJ también es reconocida como artista visual, modelo y figura pública. Antes de adentrarse plenamente en la música, cursó una licenciatura en artes visuales en "La Esmeralda", escuela fundada por icónicos artistas mexicanos como Diego Rivera y Frida Kahlo. Su huella artística se ha manifestado en exposiciones colectivas de renombre internacional, incluyendo el Palais de Tokyo en París y la Galería Kurimanzutto en Ciudad de México.

En la charla reafirma la idea de que la comunidad heterosexual disfruta mucho estar en los antros gays, porque "a los heteros le encanta la música de los antros gays, y también las trans".

“El primer evento que organicé estaba enfocado más en el reggaetón y en los ricos asociados al barrio en México y fue la primera fiesta que hicimos, en una fábrica de harina, pero incluso antes de que el dueño se enterara, encontramos el lugar; hablamos con el guardia de seguridad y fue la primera fiesta a manera de rave en la que toqué. Entonces, después de eso la mayoría de las fiestas, se realizan en espacios disponibles también para las personas, o sea, que la gente se apropie de los espacios y tenga lugares donde puedan estar todos, una apertura en todos los sentidos”, explica.

Para ella, la evolución de la música a nivel internacional tiene que ver con un aprecio importante hacia los nuevos talentos y propuestas distintas a los que dominaba la industria hace algunas décadas.

“En estos ocho años de carrera, lo que me ha tocado presenciar ha sido la valoración por primera vez, de artistas que están cantando en su idioma, cantando en sus expresiones regionales y vocales, pero sobre todo con las bases rítmicas que conocieron desde pequeños; esa valoración y el hecho de poder sostener una industria solamente con elementos musicales que son locales y que son populares significa mucho es un momento súper bonito, yo llevo ocho años viviendo de esto, obviamente hago otras cosas, pero la mayor parte de mis ingresos vienen de la música”.

“De alguna forma, los raves siguen existiendo pero con géneros urbanos latinos; al final están dentro del contexto actual. En el Estado de México y en otros lugares se dan más y siempre dentro de un contexto de bares o clubes más accesibles. Yo vengo justo de la cultura urbana, tuve la oportunidad de ir por primera vez a estos lugares a los 18 años, soy muy precoz en ese sentido, de empezar a darle a esta profesión a mis 15 años, entonces siempre tuve como esta parte muy del rave, de los lugares abandonados”.

El tema de la inclusión es una de las premisas que sustentan su trabajo y el mensaje que logra transmitir con su música y con su arte en diferentes formas de expresión.

“Mi discurso siento que tiene mucha coherencia, se ha nutrido mucho de la visión de mis proyectos y de las escenas a las cuales han pertenecido. Hubo un momento que fue muy significativo en muchos sentidos. Fue en el Parque México, un día antes hubo otro evento de un artista hetero y le pidieron que no cantara, incluso llegó la policía.

“Yo llevaba mucho tiempo queriendo ver a una superestrella de este género. Entonces, podemos ver que aún hay represión y cómo estas figuras que están surgiendo y que estamos surgiendo, incluso, en el ámbito internacional, generan una ruptura dentro de lo que se espera que los artistas hagan y hablen en términos de inclusión. Entonces ha sido como un viaje muy bonito”.

“A los hombres heteros les encanta la música de los antros gays, pero también les encantan las trans”, dice entre risas. Y agrega que “al final todas las personas formamos parte de la diversidad, o sea creo que las personas heterosexuales han llegado a entender que ellos también forman parte de la diversidad y que sus identidades tampoco están fijadas que son construcciones y políticas que responden a ciertas necesidades de la sociedad, en la ciudad y en los estados se determina mucho ciertos tipos de identidades, que creen que les benefician en ciertos aspectos de la vida y de cómo se supone que tenemos que existir, entonces creo que muchas de esas muchas personas se dan cuenta que en espacios diversos pueden disfrutar de la libertad, de no verse tan encasillados”.

Al definir su concepto dice que lleva cierta esencia de lo comercial para atraer al público en general. “Básicamente empiezo a jugar con canciones de reggaetón y rescatando mucho la diferencia femenina dentro de este género, creo que ha sido algo invisibilizado en general con el género urbano tanto en la cumbia como en el reggaetón, la salsa… cómo estás artistas femeninas que no llegaron a ser súper mainstreet. Entonces la mayor parte de mi proyecto surge como en esta investigación de Star Wars, de ese momento en el que estaban empezando a surgir estos primeros remixes electrónicos de reggaetón, a partir de colectivos de música en los que yo colaboraba”.

Cuenta que en estas sociedades se llevaba a cabo una selección muy bien curada de música del continente que puede llegar a ser muy experimental o incluso muy comercial.

Describe cómo la música electrónica puede llegar a ser, incluso, nostálgica, “en una ocasión estaba con una amiga, La bruja de Texcoco a las 3 de la mañana, ya nada más estamos como una un grupo pequeño en un bar, y La bruja se puso a llorar, y me dijo muchas cosas bonitas: ‘este tipo de música yo las escuchaba lavando los trastes, soñando con ser una mujer y míranos ahora, somos mujeres, estamos viviendo el sueño, estamos viviendo de lo que queremos, estamos disfrutando la vida de la forma en la que siempre nos imaginamos’.

“Existimos en presente pasado y futuro, somos una construcción de los tres tiempos y en ese sentido, las líneas siempre conviven y nunca se olvidan y siempre hay influencias que surgen y resurgen y es como un ciclo infinito ahí de inspiraciones a temporales de música”.

Confiesa que le gusta todo tipo de música, no sólo la electrónica, “a mí me encanta la música, por ejemplo llegar a casa de personas y que están escuchando metal, me encanta, no es que yo sea melómana, pero me gusta investigar y simplemente creo que el entorno musical mexicano es demasiado diverso para no poder disfrutarlo, en vez de criticarlo y tener el oído abierto y tener la capacidad de entender las diferentes formas de expresión que surgen desde la música”.

Actualmente, Dj Guapis lidera SPELL MX, una plataforma que combina música, moda y diversidad, destacando a artistas emergentes y consolidados en géneros como el reggaetón, el club latinx y la huaracha, mientras desafía las normas convencionales de la industria.

En la actualidad, DJ Guapis redefine el concepto de "Club Latino", abrazando todos los géneros que podrían sonar en un club latinoamericano. Sus sets son una amalgama de guaracha colombiana, circuit, pop latino, reggaetón y producciones electrónicas de artistas trans de todo el mundo.