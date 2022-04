SOY El camp: De Little Richard a Lil Nas X

Aunque el camp es difícil de definir, probablemente no necesite mucha descripción.

Desde 1956, cuando el extrafalario Little Richard comenzó a realizar su tributo al sexo anal en "Tutti Frutti", mientras usaba un copete de seis pulgadas, cejas depiladas y delineador de ojos, el llamado camp se ha quedado cada vez más en la aceptación y la comprensión social, para ser adoptado y adaptado después por celebridades como Dolly Parton, Prince, Elton John, Ru Paul, Lady Gaga y Lil Nas X.

De hecho, el camp fue el tema de la Met Gala de 2019, lo que generó comentarios generalizados sobre esta tendencia.

Susan Sontag, cuyo trabajo inspiró el tema del Met Gala Ball, escribió en Notes on Camp (1964) que lo camp trata sobre “artificios y lo antinatural”, una “manera de ver el mundo como un fenómeno estético”. Camp, continúa Sontag, es “el espíritu de la extravagancia”, así como “una especie de amor, un amor por la naturaleza humana”, que “disfruta, en lugar de juzgar”.

Sin embargo, dijo también que la sensibilidad camp está "desvinculada, despolitizada" y que enfatiza lo "decorativo a expensas del contenido". Pero lo camp está intrincadamente enredado con lo queer, y es cualquier cosa menos desconectado y meramente decorativo. Más bien, al subvertir las normas sociales y rechazar la categorización fácil, tiene una historia larga y radical.

Para muchos hombres homosexuales de clase trabajadora de centros urbanos como Nueva York a principios del siglo XX, el camp era una táctica para la comunicación y afirmación de sexualidades y géneros no normativos. Así se estableció en los concursos de belleza masculinos de Coney Island, los drag balls de Harlem y Midtown, y en las calles y salones del centro de Manhattan.

Como dijo el historiador George Chauncey en su libro Gay New York, los llamados “fairy resorts” (clubes nocturnos cuyo atractivo era la presencia de hombres afeminados) que surgieron en el centro de la ciudad, estos establecieron la imagen pública dominante de la sexualidad masculina queer. Y esto se definió por un afeminamiento cultivado o realizado, incluido el maquillaje, el falsete y el uso de "nombres camp" y pronombres femeninos.

Esos hombres cuestionaron las categorías de género, y lo hicieron comportándose de manera “agreste”. Así, lo camp evolucionó como un significante queer visible, y ha ayudado a algunas personas queer a “dar sentido, responder y socavar”, en palabras de Chauncey, “las categorías sociales de género y sexualidad que sirven para marginarlos”.

Décadas más tarde, en junio de 1969, no muy lejos de los antiguos "resorts de hadas" de Nueva York, un grupo de adolescentes queer y trans utilizó el camp para cambiar drásticamente el resultado del levantamiento de Stonewall. Una serie de manifestaciones contra el cierre de un popular bar gay, a cuyas protestas a menudo se les atribuye el lanzamiento del movimiento por los derechos de los homosexuales.

Frente a una unidad de élite de la policía armada, los jóvenes ordenaron su repertorio callejero más camp uniéndose de los brazos, pateando las piernas en el aire como una compañía de danza de precisión y cantando "We are the Stonewall Girls / We wear our hair in curls". Una vez más, el camp logró una poderosa subversión, esta vez del presunto machismo y autoridad de la policía.

El camp ofrece una postura crítica que se deriva de la experiencia de ser etiquetado como desviado, destacando la artificialidad de las convenciones sociales. Para el escritor Christopher Isherwood, cuya novela de 1939 Adiós a Berlín se convirtió en el oscuro musical Cabaret (1966), el camp se basaba en la "seriedad". Desplegarlo era expresar “lo que es básicamente serio para ti en términos de diversión, artificio y elegancia”.

Dos de los artistas más camp del siglo XX, Andy Warhol y Joe Brainard, se tomaron en serio la postura de Isherwood sobre esta corriente y basaron gran parte de sus carreras en la creencia de que "gustar" era una estética valiosa. Ambos son famosos por el exceso camp de sus imágenes, produciendo obras que presentaban múltiples iteraciones de imágenes en esa línea.

El uso de lo camp por parte de Warhol encuentra un eco ahora en el trabajo de Lil Nas X, un artista musical que de manera similar despliega la iteración de lo camp de Sontag como “un modo de seducción, uno que emplea gestos extravagantes susceptibles de una doble interpretación”.

Su gran éxito "Old town road" (2019) es una mezcla de hip-hop y country queer, cuyo video musical está repleto de lentejuelas, borlas, chaparreras y coreografías de baile. Gran parte de esto fue ignorado por algunos fanáticos que solo parecieron notar el compromiso de Lil Nas X con el camp en el lanzamiento del video de "Montero (Call Me By Your Name)" de 2021.

El trabajo de este artista confirma en todo caso que más que un atuendo estrafalario, lo camp es una estrategia y un estilo.

* Profesora de literatura estadounidense del siglo XX, Universidad de Birmingham.

