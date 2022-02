SOY | J. Worra, la nueva (vieja) escuela del house

A la DJ norteamericana Jamie Sitter, más conocida como “J. Worra”, le gusta pensar que a través de ella se encuentran dos vertientes de la música electrónica: la de la llamada vieja escuela de su natal Chicago, en donde se ha cocinado buena parte de la mejor música

house, y el de la nueva escuela, que podría ubicarse en ciudades más heterogéneas como Los Ángeles, donde actualmente reside.

Pero no fue fácil llegar hasta ahí. Sus primeros intentos por estudiar música, siendo aún niña, no hicieron mucho eco en sus padres, por lo que fue hasta después que ella misma consiguió un piano eléctrico y una guitarra, y posteriormente un software de producción, mismo que aprendió a usar de forma autodidacta.

Así se comenzó a abrir paso en diversos concursos de DJs, los cuales la llevaron a tocar en diferentes clubes y escenarios de todo tipo, entre ellos Dirtybird Campout, Lightning In a Bottle, Beyond Wonderland, Holy Ship!, Splash House y hasta Coachella.

Ahora que lleva varios años acumulando reconocimientos, tanto por su creatividad como productora como por sus habilidades detrás de los mixers, la mujer extiende su área de influencia hacia otras actividades como la moda, el arte y el activismo.

Luego de que en 2019 fue elegida como “Productora de Música Revelación” por la prestigiosa revista DJ Mag, la artista no deja de ser requerida en todo tipo de foros, livestreams y festivales masivos como el EDC, con el cual visitará la Ciudad de México por primera vez en febrero.

De esto y más platicamos con ella.

Foto: Cortesía J. Worra

Jamie, ¿por qué te mudaste de Chicago, ciudad conocida por su gran tradición de música house, a Los Ángeles?

Porque realmente necesitaba un cambio en mi vida, creo que ya no estaba motivada por la música, pero había una parte de mí que sabía que Los Ángeles era la meca de la música o simplemente del arte… Creo que de algún modo ya había cumplido mi propósito en Chicago y fue increíble durante los cinco o seis años que estuve allí, pero necesitaba abrir un nuevo capítulo. De todos modos aún me encanta volver a Chicago y tocar allí, siempre será mi hogar.

¿Con los constantes avances tecnológicos, también ha cambiado la forma en que mezclas desde que empezaste hasta la fecha?

¡Sí! Mi forma de pinchar ha cambiado mucho según la tecnología disponible. De hecho siento que a medida que la tecnología evoluciona mis habilidades también han evolucionado… Siempre es genial ver las diferentes herramientas que tenemos para usar en los actos en vivo.

¿Qué significó para ti ser reconocida en 2019 por tus méritos en la producción?

Bueno, fue un sentimiento raro, no porque no pensara que no lo merecía, sino porque sentía que aún no había llegado a mi tope en lo que se refiere a la producción. Pero claro es algo sorprendente obtener un reconocimiento así, sobre todo porque esta industria es muy difícil y esas victorias son grandes motivaciones para continuar, claro que significó mucho para mí.

¿De dónde viene tu alias de “J. Worra”, qué significa?

Es que mi nombre es Jamie, de ahí viene la J, y el apellido de soltera de mi madre es Worra, así que fue como un pequeño tributo a ella… Ahora se emociona cuando ve su nombre de soltera en grande, en las luces LED… Sólo es como un tributo a mi familia.

Frecuentemente, cuando se habla de tu música se menciona que forma parte de la escena underground de la música dance, aunque al mismo tiempo es música que llega a las masas, ¿no es irónico?

He visto a mucha gente hablar de que este tech-house últimamente se está convirtiendo en mainstream (la corriente principal) y, para ser honesta, creo que todo es un solo sonido, porque he escuchado canciones que parecen bastante underground sonando en las radios. Entras en una cafetería y escuchas la canción “Deeping”, porque creo que la música house se ha vuelto muy popular, pero no veo ningún problema en eso, sé que a algunos puristas les molesta, pero es increíble ver lo lejos que ha llegado el género y el alcance que tiene ahora.

Foto: Cortesía J. Worra

¿Cuál sería tu mejor remix, el que más te enorgullece haber hecho?

Durante el último año y medio he tenido la oportunidad de hacer muchos, pero creo que mi favorito es el más reciente que hice para ZHU, porque tomó muchos intentos y errores, como es un remix de Studio 54, terminé escuchando un montón de música disco antigua y se me ocurrió la idea de remezclar el arte “I feel love”, de Donna Summer, y creo que al final se relaciona con mi enfoque de la música: traer algo de la vieja escuela a la nueva escuela, así que estoy muy orgullosa de ese remix y me encanta interpretarlo.

¿Y cuál ha sido quizá el más complicado de realizar?

Hace un par de años me pidieron que hiciera un remix para Dead Mouse y fue algo aterrador, el solo pensar en quién terminaría escuchándolo y dándole el visto bueno, por lo que fue uno de los más estresantes… Yo creo que ese remix ha sido el más desafiante.

¿Qué le dirías a la gente que piensa que los DJ no son “músicos de verdad”?

Es interesante, porque no saben lo que implica pinchar. Yo creo que, en general, los DJ también son productores, y que se necesita mucho arte para hacer música y para poder armar un verdadero dj set, pero es común que detrás de todos esos botones mucha gente no sabe lo que sucede… Yo toco el piano y la guitarra, y durante un tiempo fui una nerd de la flauta... Cuando era niña quería una batería, pero mis padres se negaron porque no querían lidiar con ese ruido.

Has tocado en varios festivales, ¿pero cuál ha sido tu experiencia en vivo más memorable?

Hay un par de festivales que se destacan, primero el Lighting in a Bottle de 2016, que fue muy importante para mí, porque fue uno de los primeros en los que toqué, y había un lleno total, recuerdo que me pellizqué mientras pensaba: "¿Es esto real? ¿Esto es realmente lo que tengo que hacer?" Y después también toqué en el Insomnia Festival Countdown, que fue una locura, algo que aún vive en mi cabeza.

En tu tiempo libre te gusta apoyar causas como las de la comunidad LGBTQ, ¿crees que es algo que de alguna manera también se refleja en tu música?

Yo creo que sí. La música house se originó entre personas LGBT+ en clubes clandestinos, y me gusta pensar que lo que hago también tiene ese ingrediente especial… Siempre voy a tener una causa que defender, y la de comunidad es muy importante para este género.

Foto: Cortesía J. Worra

A finales de febrero te presentarás en el EDC México 2022, ¿qué podrán ver y escuchar tus seguidores ahí?

Van a escuchar mucha de mi música nueva, en mis sets pongo aproximadamente un 90 por ciento de mi propia música, así que siempre estoy tratando de encontrar formas geniales en las que pueda ponerla sin que suene redundante, realmente me parece emocionante, porque nunca he estado en la posición en la que estoy ahora, con tanta música fresca, así que es realmente emocionante para mí.

¿Algo más que quieras decirles a tus seguidores mexicanos?

Muchas gracias por escuchar y seguir lo que estoy haciendo. Estoy muy emocionada de mostrar lo que puedo hacer detrás de los platos, y espero que lo disfruten… ¡Estoy muy emocionada de nuestro primer encuentro con la Ciudad de México!

