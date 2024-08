SOY / Pabllo Vittar Enamorada del amor

A través de la pantalla, aparece Pabllo Vittar. Luce un poco agotada del concierto de ayer. Porta sudadera negra, con la gorra de cuernos puesta y otra gorra color neón debajo. No deja de beber el contenido de su termo, parece ser una bebida energetizante, sin embargo, está dispuesta a hablar de su éxito y de los retos que enfrenta en la actualidad.

Le expresamos nuestro agradecimiento por tomar la entrevista en digital a pesar del cansancio, y le mencionamos que entendíamos que su trabajo era similar a un maratón, a lo que respondió: “Gracias mi amor, estoy recuperándome del concierto, por eso tengo mucho sueño. Voy a tener mucho trabajo en estos días, empezaré una gira esta semana y además también comienzo a grabar un nuevo álbum”.

Te puede interesar: #SOY / Terry Holiday: “Las trans somos valiosas y creativas"

Recientemente visitó nuestro país para presentar, Batidão Tropical Vol 2.,su sexto disco y segunda compilación de temas originales escritos por ella y covers en homenaje a sus raíces en la región norte y noreste de Brasil.

El álbum rinde tributo a Banda Calypso, Banda Ravelly, Forró do Muído, Banda Magníficos, Taty Girl, Companhia Do Calypso, Banda Djavú, Banda Batidão, e incluso a Roxette con versiones en portugués. Con esta producción, dice, se representa a ella misma. “El reto más grande que tuve al hacer este disco fue retomar todos los temas que cantaba desde pequeña, todo lo que rodea mi vida en Brasil y a sus cantantes”.

En la lista de covers se ubica el tema Pede Pra Eu Ficar (Listen To Your Heart) de la desaparecida cantante Roxette. Cada canción proyecta la sensualidad y personalidad que la distinguen, “es un disco que es muy yo, es lo máximo poder interpretar las letras que cantaba cuando era pequeña y cantarlas para un nuevo público, es muy emocionante. Es una expresión de lo que formó parte de mi infancia, mi arte y mi viaje como artista... es muy emocionante.

“Es una mezcla de mi pop, con la música regional que me gusta. Cada ritmo, cada letra, es una parte de mí y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans toda la energía y la pasión que puse en este proyecto. Prepárense para bailar, celebrar y enamorarse, porque este álbum es la cara de Brasil”,dice Vittar.

La sensualidad es una de las premisas que sustentan su concepto musical y su personalidad la cual, refleja en cada video y fotografía. Esto, afirma, es porque transmite la esencia de sus raíces y lo candente de los ritmos de su país y de Latinoamérica. “Es un contenido muy brasileño, es muy cálido, mucho sol y verano”.

Sobre su visita a nuestro país confiesa que siempre le ha sorprendido la calidez del público y el gran recibimiento. “México siempre ha sido hermoso conmigo, son muy amorosos, muy calientes… Todas las giras siempre han sido hermosas en México”.

Le pedimos que confesara algunas cosas de su pasado que nadie conoce, y también de dónde surge su inspiración, sobre todo a la hora de componer.

“No tengo nada que decir de mi pasado, pero tengo una canción que me gusta muchísimo, que se llama Eu Vou, porque la escribí para un chico del que estuve profundamente enamorada. El amor es muy bueno, pero por ahora estoy muy bien, viviendo mi espacio con mucho amor”, expresa.

Uno de los mensajes que le envía a su público es valorarse y quererse a sí mismo sin importar que una persona pueda estar a su lado, ya que, de acuerdo a su experiencia personal, nunca hay que forzar las cosas y menos en los temas del sentimiento del enamoramiento.

“Uno de los mensajes que le envío a mis fans, a través de mi música, es que primeramente busquen la inspiración en sus propios sueños, porque yo creo que si no tenemos sueños no tenemos ninguna inspiración en la vida. También creo que somos capaces de amarnos a nosotros mismos solos, no es necesario estar con alguien, siempre hay que ser felices y tener una vida hermosa, exitosa; y si llegas a tener una persona a tu lado, tiene que ser de una manera natural, no forzada y sobre todo respetuosa”.

Busquen la inspiración en sus propios sueños, porque si no tenemos sueños no tenemos ninguna inspiración en la vida

Agrega que, “tengo muchos sueños por cumplir toda vía, pero no los puedo decir para que se cumplan. Actualmente no me falta nada, tengo salud, tengo a mi familia, a mi mamá, yo lo que quiero es estar plena siempre en mi vida por siempre”.

Pero hay un sueño muy importante que aún está pendiente, y se supo desde que sus seguidores vieron un video cantando con la reguetonera Karol G. “Sería maravilloso poder realizar una colaboración con ella algún día, la quiero mucho es una gran mujer, es padrísima”.

Sobre el tema de cambiar el pop por el reguetón, “es lo máximo, a mí me encanta este género y aún no sé si en un futuro pueda incursionar en él”.

Este año está promoviendo su nuevo disco sólo en Brasil, porque, “el año pasado estuve en Latinoamérica y Europa y Estados Unidos”.

La inclusión debe estar en todas partes

En el tema de la inclusión, incluyendo todos los tipos de la misma, dentro de un contexto de apertura, opina que, “siempre es bueno mantener el tema de la inclusión en cualquier tipo de ámbito, no sólo en el entretenimiento o en la música, en todos los espacios debe caber la inclusión”.

Ha colaborado con legiones de artistas pop, como Lady Gaga, Major Lazer/ Diplo, Anitta, Sofi Tukker, Charli XCX, Thalia, Honey Dijon, Rina Sawayama, entre otros

De las pocas confesiones que pudo darnos a conocer, se encuentra una que no pudo guardar. Lo hizo al cuestionarle sobre si no hubiera sido una famosa cantante, qué le hubiera gustado ser, a lo que respondió entre risas: “Si no hubiera sido cantante me hubiera gustado ser heredera de un millonario, alguien muy rico, para no hacer nada y no tener que trabajar nunca”,

Además, dice que el Pabllo del día a día es muy diferente, al que está en el escenario. “El Pabllo de casa es casual, no tiene tanto glamour, soy muy de disfrutar mi espacio, me considero una persona normal hasta en mi forma de vestir”.

Gossip #SOY / Samantha Hudson: Icono de la Generación Z

La historia de Pabllo Vittar

Pabllo Vittar, es una fuerza global, desde que conquistó el mercado brasileño con su álbum debut de 2017, Vai Passar Mal, que incluía los sencillos K.O. y Corpo Sensual.

Es considerada la drag queen más seguida en las redes sociales, con más de 35 millones de followers en todas las plataformas y ha obtenido una gran cobertura editorial en Rolling Stone, Paper, Vogue Brasil, GQ Brasil, Harper's Bazaar, Gay Times y muchos otros medios.

Vittar ha lanzado múltiples álbumes de gran éxito, incluyendo su debut 2017 Vai Passar Mal, 2018's Não Para Não, su primer lanzamiento trilingüe con 2020's 111, 2021's Batidão Tropical Vol. 1, y Club's 2023's Noitada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes del suplemento #SOY

Ha colaborado con legiones de artistas pop, como Lady Gaga, Major Lazer/Diplo, Anitta, Sofi Tukker, Charli XCX, Thalia, Honey Dijon, Rina Sawayama, Luisa Sonza, Marina & The Diamonds, Lauren Jauregui y Pedro Sampaio.

También ha actuado en los principales festivales del mundo, como Coachella, Lollapalooza Argentina/Brasil/Chile, Estereo Picnic, Primavera Barcelona/Porto, Melt Festival, entre otros.