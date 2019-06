Soy producto de las becas: María Rojo

La actriz María Rojo manifestó su desacuerdo con la senadora y artista Jesusa Rodríguez, en torno al tema propuesto de desaparecer las Becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA.

“Yo soy un producto de las becas. Yo creo que los jóvenes que no tienen la tarjeta automática de pásate porque eres hijo de no sé quién, sí les ha funcionado. Cuando fui joven agradezco a la Universidad Veracruzana, agradezco a todo el que me dio la mano para ser lo que soy en la industria del cine”, declaró la actriz María Rojo.

“Para mí lo que han hecho los cineastas que han tenido las Becas FONCA, es increíble e incuestionables los resultados”, agregó la protagonista de María de mi corazón y Rojo amanecer.

En tono irónico, Rojo dijo al acudir al homenaje a Héctor Bonilla en la Cineteca Nacional que parecía que la senadora Jesusa Rodríguez no sabía lo que es la industria cinematográfica mexicana.

“Jesusa no sé dónde está, no creyendo en la cultura, no creyendo en los jóvenes, pedir que quiten las becas del FONCA y decir que no cree en el arte subsidiado.. dónde está".

Y añadió en la charla: “A ella sí, a ella le dieron El Hábito que era la casa del periodista y dramaturgo Salvador Novo, verdaderamente donde estaba o en qué anda”, sostiene María Rojo.

La actriz recalcó que le preocupa que en este nuevo gobierno se tome la decisión o siquiera se tome como una posibilidad cancelar las becas del Fonca. “A mí se me hace increíble que Jesusa declare eso, cuando ella es una de las becadas, es increíble. Y no, no estoy para nada de acuerdo que a la gente le quiten las becas por supuesto que no. Sí ella dice que no son necesarias, es para ella que pueden ser innecesarias”.

HOMENAJE A HÉCTOR BONILLA EN LA CINETECA NACIONAL

María Rojo fue entrevistada por El Sol de México a minutos de atestiguar el homenaje en vida a su homólogo Héctor Bonilla por parte de la Cineteca Nacional vía director general Alejandro Pelayo, la tarde del pasado miércoles y dijo del reconocido artista con cinco décadas en la actuación, dirección y producción cinematográfica y de teatro.

“Es más que querido, merecidísimo el reconocimiento, en todos los aspectos como actor, como compañero, como hombre, como padre, como abuelo, como esposo, como amigo, porque para mí en la vida me ha sido aparte de ser mi compañero en varias películas ha sido un amigo muy especial que me ha respondido y me ha dado grandes consejos como el hecho de darme el título de un libro de novela con el que pude salir de una fuerte depresión”, detalló Rojo.

Y reconoció que “aunque no lo veo muy seguido y cuando me requiere ahí estoy , él será mi hermano para toda la vida”.

Entre otras anécdotas de la película María de mi corazón que se llevó todo el presupuesto en dinero de Héctor Bonilla, que hasta Valentín Trujillo, le prestó para pagar la nómina de la última semana de rodaje, recordó María:

“A mi me dio muchos reconocimientos internacionales la película, y bueno la amistad con Gabo hicimos en su casa junto con Hermosillo los diálogos que diríamos Héctor y yo”.