Sin Victoria Beckham, Spice Girls arrancan gira del reencuentro en Dublín

La banda femenina Spice Girls regresó el viernes a los escenarios como un cuarteto, iniciando una gira de reunión del grupo en Dublín con los buenos deseos de su ausente compañera Victoria “Posh Spice” Beckham.

Las integrantes del grupo pop británico, que saltó a la fama mundial con el debut de su tema “Wannabe” en 1996, anunciaron el año pasado que volverían a tocar juntas. Beckham, quien ahora es una exitosa diseñadora de moda y parte de una marca familiar con su marido jugador de fútbol David, no se sumó a la reunión.

Melanie Brown (Scary Spice), Geri Horner (Ginger Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) y Emma Bunton (Baby Spice) cantarán en 13 fechas en las próximas semanas, que comenzarán el viernes en Dublín antes de tocar en ciudades de Gran Bretaña.

“¡HOY ES EL DÍA!”, escribió la banda en su página de Twitter, con un póster de la gira “Spice World” que muestra la mayoría de los conciertos. El recital del viernes y las últimas tres presentaciones en Londres están agotados.

"Buena suerte": #VictoriaBeckham antes del show de #SpiceGirls en #Dublin pic.twitter.com/QBMEchqHPd — Reuters Latam (@ReutersLatam) 24 de mayo de 2019

En Instagram, Beckham compartió una foto antigua del grupo, que se formó en 1994, con el mensaje: “¡Buena suerte a las chicas hoy cuando comiencen su gira!”.

La gira de 13 fechas es la última reunión de una de las bandas femeninas más exitosas del mundo, que vendió decenas de millones de discos y es conocida por éxitos como “Say You’ll Be There”, “2 Become 1” y “Spice Up Your Life”.