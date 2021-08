Spider-Man: No Way Home y otros estrenos de Marvel para cerrar el 2021

Para Marvel, 2021 ha marcado el inicio de la Fase 4 de su universo cinematográfico. El estreno de Loki, Wandavision y Black Widow fue el parteaguas para las películas de esta nueva etapa que se estrenarán en lo que resta del año, por lo que nos dimos a la tarea de recopilar todo lo que sabemos para que no se te pase nada de estos proyectos.

A pesar de que las series estrenadas a través de Disney+ y la película en solitario de Natasha Romanoff eran esperadas por el público, Marvel aún tiene reservados al menos tres platos fuertes para lo que resta del año: Shang Chi: La Leyenda de los 10 Anillos, The Eternals y, para cerrar con broche de oro, Spider-Man: No Way Home.

Shang Chi: La Leyenda de los 10 Anillos

Para empezar con la presentación de los nuevos héroes de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la historia de Shang Chi llegará a las salas de cine el próximo 3 de septiembre.

El debut de este nuevo héroe marcará el primer acercamiento de Marvel a las películas de artes marciales. En los cómics, Shang Chi es introducido como hijo de Fu Manchú, un genio del mal arquetípico. Sin embargo, por un tema de derechos, este personaje no aparecerá en la película. Será otro villano quien cumpla con el papel de esta figura.

A pesar de ser un humano normal, a diferencia de muchos personajes del UCM, Shang Chi tiene un gran dominio de armas y artes marciales, que lo vuelve un gran combatiente cuerpo a cuerpo.

The Eternals

Los primeros vistazos de The Eternals han aumentado la expectativa sobre la película de este grupo de súperhumanos creados por los Celestiales mientras experimentaban con primates en la Tierra para crear a la humanidad.

Los antagonistas para este film de Marvel serán los Desviantes, otra raza que surgió de las actividades de loa Celestiales y que en algún punto de la antigüedad establecieron un gobierno opresivo sobre la humanidad.

El estreno de esta película está programado para el 5 de noviembre y cuenta en su elenco con varias estrellas de Hollywood, como Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden (Game of Thrones).

Spider-Man: No Way Home

Sin duda, el estreno más esperado de Marvel es la tercera entrega del arácnido. Tras los eventos Far from Home, la identidad de Peter Parker fue revelada a todo el mundo, con las consecuencias que esto implica.

El primer adelanto de la películas fue revelado este lunes y mostró que el conflicto de la película será precisamente el curso que toma la vida de Peter tras la revelación.

Por otro lado, se confirmó la presencia del multiverso como el elemento principal de la película, luego de Doctor Strange ayudara a Spider-Man para que todos olviden su verdadera identidad.

La última entrega de la trilogía protagonizada por Tom Holland se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre, lo que cerrará este 2021 para Marvel, que continuará el próximo año con los siguientes pasos de la Fase 4 del UCM.