“Spiderman un nuevo universo” llegará con nuevas aventuras a los cines 

Sin duda alguna, uno de los superhéroes más populares del universo Marvel es Spiderman, aquel joven inteligente y despistado que tras sufrir la picadura de una extraña araña, obtuvo poderes sobrehumanos, convirtiéndose en el fiel protector y superhéroe de Nueva York.

Desde su debut en las historietas en 1962, se han llevado tanto a la pantalla chica como a la grande todas las aventuras que “Peter Parker (Spiderman)” ha vivido, siendo Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland los encargados de darle vida en las franquicias cinematográficas que han cautivado a diferentes generaciones.

Para finales de este 2018, el legado que dejó el caricaturista y escritor de cómics Stan Lee regresará a las salas de cine con Spiderman: un nuevo universo, una nueva cinta animada que combina seis versiones del hombre arácnido mediante efectos especiales y con una estética parecida a una historia de cómic.

En un universo paralelo donde “Peter Parker” ha muerto, “Miles Morales”, un joven latino que estudia en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, se ve obligado a convertirse en el nuevo protector de la ciudad. Sin embargo, su tarea se complicará cuando “Wilson Fisk” construye el "Super Colisionador", trayendo una versión alterna de “Parker”, quien se convertirá en el mentor de “Miles”.

Pero no será el único “Spiderman” en entrar a este universo: cuatro versiones del joven arácnido aparecerán, desatando el caos, la locura y el romance. Todos juntos lucharán para volver a sus respectivas dimensiones antes de que el mundo entero colapse.

De acuerdo con el sitio oficial de la película, son Christopher Miller y Phil Lord las mentes creativas detrás de este proyecto quienes unen sus talentos para una nueva versión del universo “Spiderman”, con estilo visual innovador, que es el primero en su tipo. “El hombre araña” usará ahora un traje color negro, en una historia donde más de uno puede usar la máscara.

“El hombre araña” nace en 1962 creado por Lee en conjunto con Steve Ditko y su primera aparición fue “Amazing Fantasy” en la Edad de Plata de los cómics. A lo largo de su historia, ha enfrentado a villanos como “El duende verde”, “Doctor Octupus” y “Venom”.

Desde que Lee y Ditko crearon al icónico héroe enmascarado, los fans del universo Marvel han podido seguir sus aventuras a lo largo de varias cintas. En 2002 la franquicia “El hombre araña” protagonizada por Tobey Maguire llegó a la pantalla grande con tres exitosas películas.

En 2012 fue el actor Andrew Garfield el encargado de ponerse el traje de “Spiderman” para traerlo de vuelta en las cintas “El increíble hombre araña 1 y 2”. Actualmente es el actor Tom Holland quien da vida al personaje.

Su primera participación fue durante el largometraje “Capitán América: Civil War en 2016; posteriormente Holland fue protagónico en “Spiderman: de regreso a casa”, cinta estrenada en 2017 y que tendrá una secuela en 2019. La última aparición del arácnido fue en “Los vengadores: Infinity War”, la cual llegará a su fin en abril de 2019.

“Spiderman: un nuevo universo” llegará a las salas de cine el 25 de diciembre próximo con una nueva historia, nuevos personajes y grandes aventuras que conmoverá a todos aquellos que han seguido la pista del joven araña desde sus inicios.

