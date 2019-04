[Spoiler Alert!] Esta es la playlist que revela el final de Game of Thrones

Una de las series más vista de los últimos tiempos está a punto de llegar a su fin. El próximo domingo 14 de abril estaremos por descubrir la conclusión de Game of Thrones en su octava temporada, con el preámbulo de la guerra entre los White Walkers y el Reino.

Te hemos contado cómo la producción se toma muy en serio la interpretación de cada escena y diálogo de los personajes; cuando las batallas se ponían demasiado intensas por la propia emoción o adrenalina, los actores gritaban Banana como palabra de seguridad y parar la toma de acción.

También te platicamos que los productores se han tomado muy en serio la privacidad de los episodios y han hecho todos los esfuerzos posibles para mantener en secreto el desarrollo de la serie… tanto que incluso han grabado diferentes finales en caso de que se llegue a filtrar el final. Cine

Pues ahora, los que nos tienden un guiño de SPOILER son los propios productores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss.

De acuerdo a una entrevista reciente que dieron para el podcast que se distribuye en la plataforma Sporify, dijeron que “La respuesta del final está 100 por ciento escondido en las canciones elegidas para la playlist. Nadie nos cree, pero es cierto”.

La playlist que te dejamos a continuación contiene algunos temas como:



“Sleep Now In the Fire” de Rage Against the Machine

“Immigrant Song” de Led Zeppelin

“The End” de The Doors

“Seven Nation Army” de The White Stripes

“Wave of Mutilation” de Pixies

“Wolf Like Me” de TV On The Radio

“POWER” de Kanye West

“Sister” de Prince

“Dire Wolf” de Grateful Dead

“Dead Skin Mask” de Slayer

“The Sick Bed of Cuchulainn” de The Pogues

“Gold Lion” de Yeah Yeah Yeahs

“Love Is Blindness” de U2

“Cold Cold Cold” de Cage the Elephant

“Howlin’ For You” de The Black Keys

Aunque puede que sólo se traten de algunas pistas, también es posible por el título de las canciones algunas teorías o profecías se cumplan en la octava temporada. Virales

Virales

No queda más que esperar un par de días para enterarnos del gran final.