¿Amenazan a los actores? Mabel Cadena revela los trucos de Marvel para evitar spoilers

Mabel Cadena, actriz que interpreta a Namora en Wakanda Forever, contó en el podcast El Control Perdido la estrategia de Marvel para cuidar que ningún actor haga spoilers de las películas en las que participan y que están próximas a estrenarse.

Si bien, la producción de Marvel no los amenaza, la forma para asegurarse de que ninguna información sea revelada antes de tiempo es dándoles clases a los actores de cómo hablar con la prensa.

“Está muy fuerte cómo cuidan su producto, en mi vida alguien me había dado una clase de prensa, fue como de 'Mabel, hoy te van a dar clases para enfrentar a los medios'”, relató la actriz.

Además, dijo que estuvo rodeada de especialistas que le decían cómo hablar y, que le daban todas las herramientas para poder responder a las preguntas de los entrevistadores.

Mabel recordó que durante la filmación de Wakanda Forever, sus amigos le escribían para preguntarle sobre su trabajo en la cinta, pero ella no podía responderles, porque temía decir algo de más, que la hiciera comprometer su participación en la película.

“Me escribían amigos y me decían, 'ya nos enteramos de que estás en Black Panther', y yo no les contestaba. Después, cuando volví a México, fue como 'ya te volviste una payasa'. Yo les respondía ¿Sabes lo que significa que yo deje por escrito 'Sí estoy en Black Panther'?

Cadena dijo que el sistema de seguridad de Marvel es tán fuerte, que no hay manera de que se pueda filtrar información sin que los estudios se enteren.

“Me corren, me arruino la oportunidad de mi vida. Tienen un sistema en donde no puedes filtrar la información, no hay forma; si están muy impresionantes”, expresó.