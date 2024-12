Spotify Wrapped 2024: ¿quiénes son los artistas más escuchados del año?

Hoy miércoles se publicó el Spotify Wrapped 2024, que, como cada año, informa la experiencia y estadísticas que tuvieron los usuarios sobre su música favorita y el tiempo que pasaron escuchándola o descubriendo nuevos géneros.

Además de las listas individuales, Spotify lanza un resumen global de las canciones, artistas y podcast que se adueñaron de los oídos y captaron la atención de la mayoría de las personas.

Este año se puede destacar que las mujeres conquistaron el primer lugar en la mayoría de las categorías, desde “Artistas más escuchados a nivel global” y “Audiolibros”, hasta “Canciones virales”.

¿Quieres saber quienes lideraron las categroías de Spotify Wrapped 2024? A con tinuación te contamos.

Taylor Swift encabeza la lista de artistas más escuchados

Para cerrar con broche de oro su gira mundial “The Eras tour”, Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada de Spotify por segundo año consecutivo, y no es para menos pues su éxito la ha llevado a recorrer varios países con lleno total en sus conciertos.

Para celebrar su mérito, la plataforma de música en streaming colocó en su perfil la "Insignia de top artista global", sumado a las animaciones que podrán ver las swifties al reproducir el material de la intérprete de “Lover”.

"¿Artista y álbum más escuchado de Spotify este año? ¡Ustedes son increíbles! Qué cosa más increíble de descubrir al comenzar nuestro último fin de semana de espectáculos. Gracias", escribió Taylor en sus historias de Instagram.

Seguido de Taylor, entre los artistas más escuchados también se encuentran:

2. The Weeknd, que se mantuvo en el mismo puesto del ranking.

3. Bad Bunny

4. Drake bajo una posición en comparación con el resumen glopal de Spotify en 2023.

5. Billie Eilish

6. Travis Sccott

7. Peso Pluma, es uno de los cantantes de corridos tumbados favoritos a nivel nacional, aunque este año bajó dos posiciones.

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

Sabrina Carpenter

Este año Sabrina Carpenter ha tenido presentaciones exitosas y hasta ha cando junto a Taylor Swift. En su camino a la cima, Carpenter logró obtener el primer lugar de "Canciones más escuchadas globalmente" con su tema "Espresso".

A la intereprete de "please, please, please" le siguen Benson Boone con "Beautiful things", Billie Eilish con "Birds a feather", los latinos FloyyMennor y Cris Mj con "Gata Only" (el único éxito latino en el top 10), Teddy Swims con "Lose Control", Djo con "End of Beginning", Hozier con "Too Sweet", The Weeknd con "One of Ther Girls" junto a Jennie de Black Pink y Lily Rose Depp, Taylor Swift con "Cruel Summer" y Bruno Mars con Lady Gaga con "Die With a Smile".

Mujeres se roban los álbumes más escuchados

Si alguien dudaba del poder de las mujeres en la música, este año se fueron la dudas, pues solo hay dos hombres en el top 10.

1. The tortured poets departament – Taylor Swift

2. Hit me hard and soft – Billie Eilish

3. Shortn´Sweet – Sabrina Carpenter

4. Mañana será bonito – Karol G

5. Eternal sunshine – Ariana Grande

6. 1989 (Taylor´s version) – Taylor Swift

7. SOS – SZA

8. Lover – Taylor Swift

9. Fireworks & Rollerblader – Benson Boone

10. Starboy – The Weeknd