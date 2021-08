Star+ abre su señal en México, tendrá disponibles las 32 temporadas de Los Simpson

Disney continúa expandiendo su presencia en streaming, con la presentación de la plataforma Star+ en México, cuyo catálogo se compone de series y películas de lo que antes fue 20th Century Fox.

En la presentación virtual que se celebró la mañana de este lunes, se resaltó que la navegación y calidad serán similares a Disney +, respetando la buena resolución de imagen y audio.

"La calidad de video y sonido es exactamente la misma que tenemos en Disney+ , es la mejor que tu conexión pueda sostener, hasta 4k y 7.1 el sonido Dolby Atmos”, comentó Marcos Amadeo, VP de Producciones Digitales y Operaciones de Walt Disney Company Latinoamérica.

El ejecutivo agregó que la plataforma incluirá un estricto control parental, que consistirá en la incorporación de una clave para reproducir aquellos contenidos que los padres de familia no consideren aptos para sus hijos.

"Realizamos exhaustivas revisiones de contenido para asegurarnos que esos rankings sean los adecuados. Incorporamos el pin que genera una seguridad inviolable para que los chicos mantengan el contenido que es para ellos, y los adultos puedan disfrutar también lo que está en la plataforma. Asegura que las familias mantengan decisiones informadas sobre lo que quieren consumir y disponibilizar para los más pequeños del hogar", dijo.

El catálogo se compone de series como Los Simpson, Pose, The walking dead, American horror story, Padre de familia, This is us y Modern family. Entre los estrenos que se tienen programados se encuentran Only murders in the building, que cuenta con la actuación de Selena Gómez y Steve Martin; Love, Victor y Solar Oposites.

Latinoamérica estará presente a través de Terapia alternativa, Impuros y No fue mi culpa México, ésta última protagonizada por Damián Alcazar, Paulina Gaitán, Gonzálo Vega Jr y Raúl Méndez.

Además de los contenidos de entretenimiento, se ofrecerán contenidos deportivos por streaming, que abarcan torneos de fútbol, tenis, automovilismo, golf, ciclismo, box, artes marciales mixtas, entre otras disciplinas; así como los programas SportsCente” y Fútbol ESPN.

“Vamos a presentar una oferta única, con un gran abanico de eventos. Cada suscriptor podrá personalizar sus preferencias como nunca antes lo han hecho”, señaló Bruno Zurlo, VP de la división deportiva de Star+.

La plataforma está disponible en México a partir de este 31 de agosto, con un costo de $199 al mes, mil 999 pesos anuales. Asimismo, para los usuarios de Disney Plus se ofrece la opción de adquirir ambas cuentas en combo por $249.