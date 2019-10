Preventa de nueva entrega de Star Wars destrona a Avengers: Endgame

La película Avengers: Endgame sin duda dejó la vara muy alta en términos de recaudación para todas las películas… pues pulverizó todos los récords habidos hasta el día de su estreno. Hasta ahora.

La película Star Wars: Rise of the Skywalker ha roto el récord de las preventas de una película, según la información compartida por la cadena Atom Tickets.

De acuerdo con la cadena (una de las más importantes de Estados Unidos) ha revelado que en la primera hora de preventas para la última película de Star Wars, se vendieron más rápido que Avengers: Endgame.

La cadena enfatiza que la película ha vendido un 45% más de entradas de preventa, lo cual la hace considerable.

La película se estrenará el próximo 19 de diciembre y parece que los espectadores no se guiaron por las malas sensaciones de la anterior cinta The Last Jedi.

AXRAdmJvzcs

Si bien en cifras generales no representa mucho en comparación con los “héroes más grandes de la tierra” crea mucha especulación y queda esperar a su estreno para conocer las cifras finales.