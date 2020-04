Starzplay estrenará serie El nombre de la rosa basada en el libro de Umberto Eco

Todo el misterio de la controvertida novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, llega a la pantalla chica a través de la plataforma de streaming Starzplay para toda América Latina.

La miniserie que estará disponible el 7 de mayo, es dirigida por Giacomo Battiato y es una coproducción de 11 Marzo Film and Palomar con Tele München Group en colaboración con RAI Fiction.

En esta trama que se desarrolla en 1327, el fraile franciscano de origen inglés William de Baskerville, interpretado por el actor estadounidense John Turturro, desafiará los peligros de un mundo inesperado y aterrador de una abadía medieval que oculta la biblioteca más grande del mundo en el que se encuentra un inmenso laberinto de trampas, emboscadas en áreas secretas y pasillos aparentemente inaccesibles.

Mientras están en la abadía, William y Adso de Melk su fiel acompañante, descubren que hay un malvado asesino trabajando en esta cerrada comunidad cristiana. El abad le pide a William que investigue y le ayude a atrapar al villano antes de una importante reunión.

El elenco de esta miniserie de ocho capítulos, está integrado por Rupert Everett (The Happy Prince, Stardust) quien interpreta al despiadado inquisidor Bernard Gui, y Michael Emerson (Lost, G.I. Joe: Renegades) es el abad, entre un elenco internacional que también incluye a James Cosmo (His Dark Materials), Fabrizio Bentivoglio (An Almost Ordinary Summer, Romanzo Siciliano) y Greta Scarano (Squadra Antimafia).