Stephanie Cayo sorprende en ¿Quién es la máscara?, pero es eliminada

Stephanie Cayó sorprendió a los investigadores y al público al descubrir su cabeza de la gran máscara de pez que portaba en la tercera emisión de la nueva apuesta de Televisa, ¿Quién es la máscara?, el programa en el que artistas ocultan su identidad debajo de producidos disfraces para interpretar canciones para después adivinar su identidad.

Fueron Carlos Rivera y Adrián Uribe quienes dieron los comentarios acertados al suponer quién era la personalidad detrás de la gran máscara, sin embargo su sorpresa no fue menor a la de los demás.

"Fue muy divertido te sientes parte del juego, tienes que estar todo el tiempo tapada, la cabeza pesa mucho y es muy difícil cantar así, pero yo me lo disfrute muchísimo", aseguró la peruana en entrevista telefónica desde España para El Sol de México.

La actriz mencionó que siempre tuvo una corazonada que le decía que no llegaría al final de la transmisión del programa, "no sé por qué, pero yo sentía que iba a cantar solo tres canciones, canté lo que tenia que cantar", dice.

Aunque Cayo no ha enfocado su carrera artística en el ámbito musical, recibió elogios de Carlos Rivera sobre su voz y se confesó impactado por el talento como cantante de la peruana.

"No me dedico profesionalmente a cantar, yo he actuado desde muy pequeña, desde los nueve años y sigo dedicándome más a la actuación, pero me parece que un actor debería de tener todos sus talentos desarrollados", expresa la actriz quien de vez en cuando saca sencillos por las plataformas digitales y quien no se niega a hacer una colaboración con Rivera, en caso de que él quisiera.

Conocida en México por su trabajo en la serie de Netflix, Club de Cuervos, Stephanie comenzó su carrera en telenovelas, sin embargo su trabajo ha dado un giro y sus últimos proyectos están centrados principalmente en cine,

"Acabo de terminar una película con Mel Gibson, Force of Nature en Puerto Rico, comenzaré a filmar una película de Carlos Cuarón en octubre, y en diciembre estreno una película que hice con Ana Claudia Talancón que se llama Como caído del cielo", asegura Cayo.