Steve Souza confirma el regreso de Gary Holt a Exodus

Después de no lanzar un material inédito en seis años, Exodus confirma que en septiembre de 2020 lanzarán un nuevo material discográfico. Todo junto a Gary Holt, quien se volverá a reunir con la banda luego de estar dos años de gira con Slayer. Así lo confirmó Steve Souza, vocalista de la banda, en entrevista exclusiva con El Sol de México.

“Gary estuvo con nosotros en tres shows en Sudamérica y ahí habló de que en marzo o abril empezaríamos a trabajar, para regresar al estudio en julio. Tenemos que hacerlo, han pasado casi seis años, y esperamos lanzar el álbum en septiembre”, comentó el vocalista.

Souza consideró que será un disco lleno de energía y que el público podrá escucharlo completo para septiembre próximo. “Sabemos que las bandas nuevas lanzan unas cuantas canciones, es una buena forma de promover un disco, pero somos de la vieja guardia y lanzaremos el disco completo”.

La banda de trash metal volverá a tener su alineación integrada por Gary Holt, Jack Gibson, Lee Altus, Tom Hunting y Steve Souza, quienes iniciarán en febrero una gira por Europa que se extenderá hasta mediados de marzo, tras lo cual comenzarán a escribir el nuevo disco.

Será en 2020 cuando la banda celebre también 35 años del lanzamiento de su primer disco, Bonded by blood. Y aunque Steve Souza se integró a la banda un año después, en 1986, el cantante afirma que ha sido difícil pero a la vez satisfactorio seguir rockeando después de tanto tiempo.

“Ya no bebo alcohol, sólo fumo mariguana, duermo cada noche y como bien. Este es nuestro trabajo y tenemos que estar en condiciones para hacerlo y disfrutarlo. Además de sentirnos afortunados de haber logrado, porque cuánta gente en el mundo quisiera hacer esto en el nivel que lo hemos hecho; debes estar agradecido”, comparte alzando con fuerza la voz.

El cantante acepta que el tiempo ha ido transformando su forma de ver la vida y la música. “Cuanto más creces más cambian tus valores, obviamente. Hay muchas cosas que han cambiado. Ya no somos más unos fiesteros ni unos promiscuos, ahora todo tiene que ver con la música. Si no nos gusta o no la pasamos bien, simplemente dejaremos de hacerlo. Pero yo me divierto haciendo esta mierda, lo amo”, dice eufórico.

Para Steve Souza la motivación de seguir haciendo música viene porque “no sabemos hacer nada más que no sea esto”, dice lanzando al aire una carcajada. “Creo que si los fans no están ahí para escucharnos, que nos griten ‘¡Exodus, Exodus!’, tal vez dejaríamos de hacerlo, pero no es así; o hacemos muy bien y la gente viene a vernos”.

Casi no tocan en México

Exodus fue una de las bandas estelares del Force Fest este domingo en el Parque Oceanía. Sin embargo, el grupo dudó que su participación luego de que el sábado algunos fans quemaran los instrumentos de Evanescence y robaran elementos del escenario principal, ante la cancelación de la banda de Amy Lee y Slipknot por una barricada rota.

“Todo el día (domingo) estuvimos en un limbo. Estábamos en el hotel a las dos de la tarde y no sabíamos si íbamos a tocar, nuestra presentación era a las cinco de la tarde. Pero nuestros staff vino a checar que las barricadas estuvieran bien, que constara que todos íbamos a estar a salvo”, dijo.

El cantante lamentó la situación ocurrida en el Knot Fest, pero dijo que decidieron seguir adelante con su show por respeto al público: “Estábamos muy decepcionados por lo que ocurrió y pensamos que no íbamos a tocar. Supimos que muchas bandas como Testament cancelaron sus actuaciones, pero nosotros no queríamos ser parte de ellas”.

Finalmente, Steve Souza reconoció que lo ocurrido en el Knot Fest este sábado no cambia en nada la percepción que tiene sobre nuestro país. “Amamos tocar en la Ciudad de México y en los festivales que hay aquí. Los fans de México y Latinoamérica son muy apasionados y realmente aman a las bandas y su música. Pude comprobarlo durante el show del domingo, así que me hace sentir bien estar frente a ellos y seguir rockeando con Exodus después de 34 años”.