Steven Spielberg te invita al AFI Movie Club para sobrellevar la cuarentena

El cine se vuelve una de las escapatorias más socorridas en esta época de pandemia mundial y pensando en aquellos que gozan de este arte pero además les gusta entablar conversación alrededor del mismo, el American Film Institute lanza un proyecto donde cada día se proyectarán cintas que han marcado leyenda en la industria fílmica, las cuales serán presentadas por un famoso invitado especial perteneciente al gremio.

How old were you the first time you saw #TheWizardOfOz? #AFIMovieClub pic.twitter.com/uyd0zuCkQ6 — AFI (@AmericanFilm) March 31, 2020

El director y productor Steven Spielberg fue el primero en invitar a los amantes del cine a participar en este movimiento virtual que arrancará con el streaming de la emblemática película El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland, a través de un video difundido en las redes sociales.

“Hola, soy Steven Spielberg y es un honor para mí presentarles la película que estamos animando al mundo para ver, El Mago de Oz, estoy seguro que ya la han visto pero por favor tómense el tiempo de mirarla de nuevo, porque justo en este momento de nuestra historia no hay mejor mensaje que el de ‘No hay lugar como el hogar’, así que descubramos El Mago de Oz en afi.com y espero que les encanté tanto como a mí, nos vemos en las películas”.

In this time when we’re reminded “There’s no place like home,” we’re launching the #AFIMovieClub - with the help of the legendary Steven Spielberg. Let’s all watch together – at home. https://t.co/HUI6lG3PAw pic.twitter.com/wA0VVRbW5I — AFI (@AmericanFilm) March 31, 2020

Otro de los puntos a destacar de este club virtual, es que las plataformas digitales se utilizarán para abrir el dialogo y la discusión sobre todas y cada una de las proyecciones, además de que se proporcionará información técnica, datos curiosos y archivos exclusivos del AFI con el fin de hacer esta experiencia cinematográfica mucho más rica, aquellos que quieran participar en la conversación deberán usar el hashtag #AFIMovieClub.

Why do you think #TheWizardOfOz is still so beloved after more than 80 years? #AFIMovieClub pic.twitter.com/DRdb954rbS — AFI (@AmericanFilm) March 31, 2020





Sobre esta nueva manera de ver el cine Bob Gazzale Presidente y CEO del American Film Institute comentó.

“El objetivo de AFI es vivir en un mundo de arte por encima de la ansiedad. Nos honra tener a la cabeza a Steven Spielberg, el mejor narrador de historias de nuestros días”.

Para acceder a esta experiencia de amor al cine y optimismo, es necesario entrar a la dirección www.afi.com/movieclub y conocer ahí el film del día.