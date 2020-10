Elenco de Stranger Things ya graba la cuarta temporada

El reloj comienza a marcar la hora final para el regreso de Stranger Things en su cuarta temporada y conocer qué ha sido del grupo de amigos de Mike, Dustin, Will, Lucas y Eleven tras su separación.

Gracias a una foto en el Twitter oficial se confirma que se reanudó la producción de una de las series más icónicas y vistas de Netflix.

Con la leyenda “Mientras tanto en el Mundo del Revés”, vemos una claqueta con el reloj en ceros y una bóveda al final, donde seguramente hay un secreto guardado que cambiará el rumbo de la historia.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

Tal vez sea el misterio sobre cómo sobrevivió el jefe de la policía, Jim Hopper, tras la explosión para cerrar el portal del mundo paralelo que abrieron los rusos.

También en redes sociales se han filtrado momentos de la grabación en los sets que recrean al pueblo de Hawkins Indiana (en realidad es una pequeña ciudad de Atlanta, Georgia).

natalia dyer, sadie sink and gaten matarazzo on set of stranger things 4 today pic.twitter.com/eR9TuNysOD — best of stranger things (@sthingstuff) October 2, 2020 Parece ser que están filmando en el restaurante de benny's el cual vemos en la primera temporada!!



Dejamos unas imágenes debajo de la publicación para refrescaros la memoria.#StrangerThings #StrangerThings4 pic.twitter.com/xAumEwcs3L — StrangerThings (@SThingsNews_) September 30, 2020

Los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, admitieron que el parón por la pandemia del Covid-19 les ayudó en tener más tiempo para trabajar en los guiones.

“Por primera vez tenemos todos los guiones escritos y podemos verlos como una pieza completa y hacer ajustes”, indicaron.

Así que ahora sólo queda esperar que Netflix anuncie la fecha de estreno.

