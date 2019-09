Supera Ilse la presión de ser Gato en ¿Quién es la máscara?

Luego de ser revelada su identidad el domingo pasado en el show ¿Quién es la máscara?, Ilse de Flans describió su experiencia tras el disfraz de Gato como algo "único, incómodo y muy divertido".

Y es que la cantante confesó que fue difícil mantenerse concentrada en sus presentaciones, mientras soportaba el calor y todo lo que implica estar detrás de esta botarga.

"Cada elemento del disfraz era incómodo. Por ejemplo, la cabeza que no estaba bien asegurada, así que los métodos que empleaban para mantenerla eran literalmente tortuosos. Además se concentraba mucho calor. Era tener en mente muchos detalles", señaló Ilse en entrevista telefónica.

Y es que además de estos problemas, la cantante también tuvo que experimentar con otras experiencias y géneros dentro de este show.

" Cada presentación era algo diferente porque había trazos escénicos diferentes. Estaba el hecho de subir o bajar un escalón cuando no vez nada, por ejemplo, todo era de contar los pasos y seguir bailando con la música. Fue un gran reto y eso me fascinó", explicó.

Esta experiencia, comenta, le ayudó a cambiar su perspectiva sobre los shows en vivo que ofrece ahora junto a Mimi.

"Me tocó salir en una grabación de un video con la Sonora Santanera sin disfraz, cantando en vivo, a gusto, disfruté esa presentación como nunca, en lo que Mimi se moría de miedo", dice bromista.

"Después de haber estado muerta de miedo por presentarme en el show, porque sentía que me iba a explotar la cabeza entre lo amarrada que estaba, y la presión que sentía de toda la adrenalina por no caerme, disfruté muchísimo salir con la Sonora, porque no tenía que estar pensando en nada de eso", aseguró.