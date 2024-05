Sydney Sweeney y Álvaro Morte traen a México Inmaculada, la fusión de terror y religión

El actor Álvaro Morte creció en Andalucía, un pueblo pequeño de España, donde constantemente estaba en contacto con la religión gracias a las tradiciones del lugar, especialmente en Semana Santa cuando se hacían desfiles acompañados de imágenes religiosas.

Sin embargo, esos rostros, que para las personas eran bellos, resultaban aterradores para él, cuando tenía siete años de edad. Así lo compartió durante su visita a la Ciudad de México para la promoción de la cinta Inmaculada, a la cual acudió acompañado por la protagonista, Sydney Sweeney.

“Es algo aterrador, es oscuro, se hizo hace siglos, creo que con un propósito y un mensaje para la gente, pero están muy relacionadas con el sufrimiento de Cristo”, dijo el actor.

Gossip "Jugaremos en el bosque" lleva al terror la pérdida y la maternidad

Cuando tienes 7 u 8 años y ves estás cosas oscuras es aterradorÁlvaro Morte

En esta cinta, la también estrella de La casa de papel da vida a un sacerdote que pertenece a un convento, cuya tranquila vida se sacude cuando una novicia recién llegada (Sweeney) resulta embarazada de manera misteriosa, viéndose obligada a permanecer en el lugar bajo el cuidado de las monjas.

“Hay algo que conecta a la religión con las películas de terror. La concepción de la fe significa que crees algo que no sabes si es real o no, nada prueba la existencia de Dios pero crees en él, en lo desconocido. Es un mecanismo que se solía usar en una película de terror, algo que no controlas y no conoces, que te puede asustar. Es un maravilloso universo para contar una historia de terror”, reflexionó el actor.

Sydney Sweeney buscó por 10 años formar parte de Inmaculada

Sweeney, quien también se desempeña como productora de la cinta, explicó que su primer acercamiento a esta historia fue hace aproximadamente una década cuando, con 17 años de edad, audicionó por primera vez.

Aunque en esa ocasión no fue seleccionada, perseveró hasta que logró formar parte del proyecto frente y detrás de cámaras. La también intérprete de “Euphoria” confesó que su única petición en este momento fue “estar bañada en sangre en algún momento”, elemento que no podía faltar en esta cinta.

En su opinión, “hay muchos elementos que la podrían hacer un clásico cinematográfico, está bellamente filmada”, señaló. “Tomamos mucho de las películas de terror de los 70, tenemos “jump scares”, y distintos elementos a lo largo de la película que queríamos regresar para el terror de esta generación”.

La dos veces nominada al Emmy celebró tener una película donde se toquen temas que den de qué hablar, y el público salga del cine pensando en ello.

Por su parte, Álvaro agregó que “pone sobre la mesa un par de cosas muy necesarias para hablar hoy en día en términos de feminismo, en este convento son un montón de mujeres controladas por un sólo hombre”.

“Es bueno salir del cine cuando acabe y tener herramientas para tener una conversación apropiada sobre cosas importantes”, comentó el español, quien confesó no ser gran entusiasta del género de terror.

Ambos artistas convivirán con sus fans este viernes en la presentación de la cinta que se celebrará en la convención CCXP. “Inmaculada” se estrena el próximo 30 de mayo en salas de cine de todo el país.