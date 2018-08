Sylvia Pasquel cumple 50 años en los escenarios

Sylvia Pasquel cumple cincuenta años en la actuación y con ese templo que la distingue, reconoce que aunque su trayectoria ha sido ininterrumpida y exitosa, sí el tiempo para la nostalgia, pero definitivamente rechaza una bioserie.



Al respecto dice: "Me gustaría hacer un libro visual, con muchas fotografías con textos que expliquen qué pasaba en ese momento, no una biografía y una bioserie ... ¡menos!", Comenta enfático la artista que pertenece a la dinastía Pinal y celebración medio siglo en el mundo de los espectáculos con una carrera prolífica.

En estas cinco décadas, Pasquel ha realizado innumerables obras de teatro, telenovelas y películas. También es bailarina profesional. Ha sido productora, directora y adaptadora, entre otras cosas de las cuales platica en entrevista con El Sol de México .

La artista que ha abordado todos los artistas desde el drama, la comedia o la farsa, comenta que desearía protagonizar puestas en escena como Un tranvía llamado deseo o obra de Shakespeare. Acepta que aunque siempre se ha mantenido alejada de los escándalos, no es fácil tener un equilibrio entre su vida pública y su intimidad.

"Es difícil, no hay manera de tener privacidad, a veces tienes que estar volando de gente que no está en tu vida, por eso es por qué no ir a las alfombras rojas por no estar en el juego de las preguntas, porque ahora resulta que todo lo que tiene hecho en tu vida o la carrera no tiene la misma importancia que si estás en un chisme, si no eres contenta, no importa y es triste porque se ha perdido ese valor. Si eres escándalo, eres nota, si no , no te entrevistan ".

Por lo pronto, Sylvia Pasque hará "varios eventitos" para celebrar su aniversario, pero la mejor manera de celebrarlo es con trabajo. Su monólogo No soy feliz, pero tengo marido tiene cuatro años de representaciones y ha llevado a cabo la República mexicana y se encuentra en los planos de trabajo en Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Anunció que próximamente el darán su medalla, por 50 años de carrera por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y explicó cómo ha sido una vida dedicada a los escenarios:

"Tengo la suerte de que siempre me han llamado para actuar. En toda la carrera he tenido solo los fracasos, pero los demás siempre han sido exitosos. El estado es Varias Generaciones de espectadores. A los chiquillos les gusta verme, El Ganó Mucho de ESE Público familiar. De Cuando hice Tres Familias y también con Antes muerta que Lichita y Qué Pobres Ricos bronceado.

Sylvia Pasquel comenta que la televisión es un actor que le ofrece popularidad, el cine internacionalización pero el teatro "te encuera, es la víscera a todo lo que da". Yo soy muy estricta, hago mis funciones sin errores, no me equivoco, pero si trato de hacer las cosas impecables ".

Acerca de sus personajes reflexiona. "Todos son hijos, Claudia (me gustaría volver a ubicar) me posicioné en ese estatus de primera actriz, pese a que era joven para serlo . Mi vida es mi vida , ha sido una de las más difíciles, las horas en las que solo muevo la cabeza y después de un tiempo, comencé a tener secuelas físicas ", destaca la hermana de Alejandra Guzmán.

Entre los músicos en los que ha actuado se cuentan: Azúcar , La tiendita de los horrores y El hombre de la Mancha . Pasquel señala que también ha participado en ocho montajes con elencos femeninos, como La ronda de las arpas y sobre si es cierto que "las mujeres juntas ni difuntas", dice:

"Si es difícil, pero en esta carrera tienes que aprender a ser discreto, mantenerte en tu café, no andar chismeando, ser disciplinado, pero luego es difícil lidiar con el ego y con actores indisciplinados, que no se aprende el papel". bien con todo el mundo, mejor me dedico a tejer ".

Acerca del acoso que han denunciado algunas actrices, Sylvia manifestó que a ella le tocó esa situación, aunque sí lo supiera de algunos casos y que la sacaran a la luz para que no suceda "porque nadie tiene derecho a tomar la fuerza".

Por otro lado, la hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells, quien se egresó como bailarina profesional en la escuela de Emma Pulido y ella tomó clases de distintas disciplinas, fuera de dentro de cámaras que siempre querían saber qué era.

"Si no hubiera estado en la actuación, ya hay una bailarina o fotógrafa, que podría relacionarse con el espectáculo. Ya era un paso natural", concluye.