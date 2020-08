Sylvia Pasquel, la anfitriona del primer concierto virtual de Enrique Guzmán

Las historias de amor que tienen como fondo una canción de Enrique Guzmán serán mundialmente conocidas en voz de Sylvia Pasquel. El cantante recibió durante varias semanas peticiones de sus fans para escuchar en su primer concierto por streaming, titulado Enrique Guzmán a la carta. “Hizo una convocatoria en la que se le pidió a las parejas que contaran su historia de amor a partir de una canción de Enrique Guzmán, con la que se hayan enamorado, que hayan usado en su baile de bodas o que tenga alguna conexión romántica en su vida” cuenta la actriz.

Llegaron más de 600 cartas y se seleccionaron las mejores historias, que a la vez dieron forma al repertorio de su primer show por streaming, este sábado 29 a través de eticketLive, cuya anfitriona será Sylvia Pasquel. “Voy a ser la encargada de contar estas historias, de cómo estas parejas se enamoraron a través de su música y habrá momentos en los que platiquemos anécdotas de cuando hemos trabajado juntos, pero el hilo conductor son las cartas, que nos llevan a canciones como Tu voz, Acompáñame, Tu cabeza en mi hombro, son tantas canciones que a la gente le gustan y con las que se han enamorado”.

Celebridades Tras una semana internada, Silvia Pinal sale del hospital

Ella misma tiene una historia relacionada con las canciones de Enrique Guzmán. Mangos, Cien kilos de barro y Tu voz, son algunas de sus canciones favoritas. Relata que, a los nueve años, ella era fan de Enrique Guzmán, de César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, “y cuando tenía 14 lo empecé a tratar como pareja de mi mamá y claro que hay una relación filial con él. Cambia mucho la relación, no es lo mismo ser fan a ser parte de la familia, pero siempre ha sido una relación cordial”.

Esta no será la primera vez que compartan escenario. Ambos fueron los únicos mexicanos en participar en el musical Sugar en España y también actuaron en Hay buen rock esta noche; “es una relación cordial de respeto y profesionistas que somos. En este caso soy la maestra de ceremonias, no va a haber nada dramatizado, me gustó mucho la idea de las cartas y la verdad las historias están bien bonitas”, advierte la actriz, quien se reserva el contenido de las misivas para mantener el misterio hasta el día del evento.

Gossip Enrique Guzmán debuta en los conciertos online

También para ella será una buena experiencia, pues por primera vez pisará un escenario durante la pandemia. “Aunque hice una temporada por eticketLive de Nahuio Ollin virgen perversa, la obra ya estaba grabada, he hecho algunas cosas con una plataforma que se llama Vevox y 24 programas en vivo en Instagram, pero pararme en un escenario, no, desde marzo que tuvimos que parar con la obra Rosa de dos aromas. Será la primera vez”.

Próximamente dará una serie de master class a través de eticketLive y en octubre planea regresar la temporada de Rosa de dos aromas. Entre tanto, está lista para acompañar a Enrique Guzmán en su debut en los conciertos virtuales en vivo desde el Centro Cultural Teatro 1 este sábado 29 a las 20:00 horas.