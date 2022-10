Tal para cual, Nacaranda y Nacasia regresan a televisión abierta

Quince años después de haberse transmitido el último episodio de La Hora Pico, la Nacaranda y la Nacasia regresan a la pantalla chica con un nuevo programa titulado Tal Para Cual.

A lo largo de 12 capítulos, que conforman la primera temporada, se ofrecerán nuevas historias, con los personajes entrañables que conectaron con el público durante siete años, interpretados por Consuelo Duval y Lorena de la Garza en los roles principales, así como Reynaldo Rossano (Nacolás); Gustavo Munguía (Molusco y Poliester) y Javier Carranza “El Costeño”.

Te puede interesar: Kim Kardashian tendrá que pagar multa millonaria; ¿en qué problema se metió la socialité?

“(Los personajes) Se lo merecían, nos merecíamos estar nuevamente con el público y contar nuestras historias, nos enorgullece enormemente. Somos patrimonio nacional de México y el que hayamos vuelto y atrapemos a las nuevas generaciones con este proyecto, es una gran bendición”, afirmó Duval en conferencia de prensa.

“Inicialmente el que me dio la oportunidad de trabajar en la tele fue Reynaldo (López, productor); yo era una actriz de teatro y me dio el chance de desarrollar mi vida dentro de la televisión. Le fui aprendiendo a muchos compañeros, entre ellos Miguel Galván, a quien se le hará un homenaje en esta primera entrega”, agregó De la Garza.

La trama se centrará en lo que ha sucedido con la Nacaranda y la Nacasia en la década de ausencia; al adentrarse tanto se explorarán otros lazos familiares; es por ello que, además de los ya conocidos, ahora se integrarán nuevos actores como Maribel Fernández “La Pelangocha”, quien será la mamá de Nacaranda; Nicole Vale, como la sobrina de la protagonista; Hugo Alcántara, como “El Indio Brayan” y David Salomón, el más pequeño de la producción, próximo a cumplir siete años de edad.

“En un inicio me hablaron los productores y yo creí que estaba invitada para participar en algunos programas como invitada especial; me emocionaba mucho que siempre fui seguidora de estos personajes, yo me consideraba fan del programa (La Hora Pico) desde el inicio.

“Cuando me dijeron que iba a estar en todo el proyecto no lo creía, fue maravilloso. Era un programa icónico y luego tener la oportunidad de participar, en verdad lo agradezco mucho. Los tiempos de Dios son perfectos”, comentó Fernández.

Los personajes lucirán nuevos atuendos, manejarán colores más llamativos, dijeron las protagonistas.

Iren mantos, vayan preparando su ditsionario... 😜⭐🤩#talparacual pic.twitter.com/Gr4IRjWqrr — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) September 15, 2022

En cuanto al contenido, el productor aseguró que se han realizado cambios importantes respecto al lenguaje utilizado, así como los términos aplicados con el fin de no herir ni discriminar al espectador.

César González “El Pollo”, Gustavo Munguía y Alfonso Villalpando asumen nuevamente el rol de guionistas del programa, tal y como sucedió con La Hora Pico de 2000 a 2007.

Gossip Carmen Muñoz da una nueva vida al talk show

Aunque en esta entrega no estará Adrián Uribe, conocido por su personaje de “El Vítor”, debido a que supuestamente las grabaciones coincidían con un rodaje cinematográfico que tenía pactado el actor, López espera que se integre para la segunda temporada.

Tal para cual se estrenará el jueves 13 de octubre, al término del noticiero de Denise Maerker, por Las Estrellas.