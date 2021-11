Tame Impala lleva de viaje al Corona Capital

Lo de Tame Impala fue un viaje astral y musical. El proyecto musical de Kevin Parker aterrizó en la Ciudad de México para cerrar el primer día de actividades del Corona Capital que vivió algunas cancelaciones de sus bandas principales.

Pero el rock psicodélico que por cerca de 15 años ha conquistado a su público, salió de las bocinas para transportar a sus escuchas a un universo musical. Los visuales en las pantallas fueron el principal atractivo que se conjugó con una iluminación y lasers multicolores que salieron del fondo del escenario, así como un aro de luz que descendió de lo alto y lanzó confetti al final del show.

Borderline fue uno de los primeros temas que sonó durante la noche, donde Kevin Parker interactuó con su audiencia en varias ocasiones. "Muchas gracias, México. Se siente bien estar aquí. Lo logramos", comentó el músico para agradecer el grato recibimiento del público que no dejó de gritarles.

Así como los vasos de cerveza rondaron entre grupos de amigos, el toque de mota fue una constante entre los fans, pues el olor llegó a ser muy evidente desde el inicio del show.

Feels Like We Only Go Backwards y Elephant fueron resultaron ser dos de las canciones más ovacionadas por la audiencia que los esperaba ansiosos, sobre todo después de que cancelaran por la pandemia el concierto que ofrecerían el 19 de marzo del 2020, pocos días después de que llegaran los primeros casos positivos a nuestro país.

La emoción de los seguidores fue tal que en un punto del show, Kevin Parker detuvo el espectáculo para que el equipo de seguridad pudiera atender a una persona que aparentemente se había desmayado al frente. Tras algunos segundos, el espectáculo continuó sin ningún otro percance.

Tame Impala presentó su más reciente disco, The Slow Rush, del que tocaron Lost in Yesterday. Pero no faltaron los clásicos como The Less I Know The Better. Con este concierto concluyeron su gira por América, misma que ahora continuará con algunos shows en junio del 2022.