Tania Rincón y Mauricio Barcelata se despiden de Guerreros

Tania Rincón y Mauricio Barcelata han encontrado en el reality Guerreros un espacio para aprender e inspirarse en distintos aspectos de su vida. Y es que el programa ha atravesado por etapas difíciles en su segunda temporada, desde el fallecimiento de Magda Rodríguez el año pasado (justo después del final de la primera entrega), hasta la ola de Covid que los aquejó en el rodaje de este año.

Para los presentadores estas situaciones no hicieron más que reafirmar su compromiso con el proyecto, y los llevó a reflexionar. “Aprendimos a valorar cada instante, cada momento, y saber que lo más valioso en nuestras manos es la salud, y debemos cuidarla, es súper importante. Si no tenemos salud no tenemos nada, no tenemos ni siquiera el recurso de salir a trabajar, ni la posibilidad de estar con la familia”, compartió Tania.

La presentadora agregó que el ver a los competidores superar cada uno de los retos, también los inspiraba de muchas formas, pues considera admirable el hecho de verlos dejar el alma en cada prueba, e ir creciendo en cada capítulo, así como el espíritu de hermandad que existía entre ellos.

"Lo único que hice fue dejarme llevar por la manera en que ellos hicieron esta fortaleza, tenían una gran amistad y se llevaban muy bien", agregó Mauricio. "Todos los seres humanos tienen mucho que enseñar, y nosotros mucho que aprender. Lo que hay que aprender al final del día es la unión y la fortaleza".

Al respecto del cambio de productora que hubo tras el fallecimiento de Magda, el conductor aplaudió el trabajo de su sucesora, Rosa María Noguerón, a quien calificó como una gran profesional.

“Con todo el profesionalismo del mundo lo agarró Rosa, hizo un gran trabajo. Nos inyectó toda la confianza a todo el equipo de producción, y a todas las personas que hemos participado, nos llevó agarraditos de su mano. Todo se dio muy bien, nos llevó por un buen camino, tanto que estamos a punto de cerrar esta temporada con gran éxito”, comentó.

La gran final de la segunda temporada de Guerreros se transmite mañana a las 20:00 horas por el Canal 5.