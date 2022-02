Tatiana conduce “MasterChef Jr. México”

A cinco años de su segunda temporada, vuelve MasterChef Junior, bajo la conducción de Tatiana. En esta tercera edición que constará de 15 episodios, el reality infantil culinario tiene un premio de un millón de pesos para el ganador.

Este viernes se estrena en Azteca Uno MasterChef Junior México 2022 y por primera vez se creó un tema oficial del certamen, que ella interpreta. “Además, los productores Fercho Nolla y Alfredo Ballesteros, me invitaron a hacer algún número musical para bajar el estrés a los concursantes”, dice Tatiana en entrevista.

Tras reiterar que está más que feliz por retornar a la pantalla chica, a casi 11 años de ausencia, compartió que espera volver a estar al frente de su propio programa.

“Afortunadamente no tuve que aprender a cocinar. Aunque sí me actualicé en lo relacionado a grabar un programa, el reality es muy diferente, nunca se corta, siempre están las cámaras encendidas, las luces, los micrófonos abiertos, no hay descansos, no volteas a la cámara, no rompes la cuarta pared, todo es estar adentro de la cocina".