Taylor Swift aparece en partido de Kansas City y pone fin a rumores de ruptura con Travis Kelce

Taylor Swift acudió al partido entre Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens, encuentro con el que el partido de su novio Travis Kelce abre la temporada.

Con un oufitt de Mezclilla y botas rojas, la intérprete de Karma asistió al primer partido de esta temporada de Kansas City, para demostrar su apoyo al igual que en la temporada pasada, en la que incluso captó las cámaras durante el Super Bowl.

Al igual que en la temporada anterior, en redes sociales comenzaron a circular una serie de videos en los que muestran que la cantante estaba alado de su suegro disfrutando del partido de Kansas City.

Aunque no es de extrañarse que Taylor Swift acuda a apoyar a Travis Kelce, esta vez tomó por sorpresa debido a que comenzaron a circular un supuesto plan de relaciones públicas que la agencia que representa al jugador realizaría desde el 28 de septiembre, cuando oficializaran su ruptura.

¿Cómo surgieron los rumores sobre la ruptura entre Taylor Swift y Travis Kelce?

Los rumores de la supuesta ruptura pactada entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron cuando el medio británico Daily Mail aseguró que se filtró un plan de relaciones públicas, en el que Full Scope, agencia que representa al jugador, informa que tenían pactado dar a conocer la separación de ambos el 28 de septiembre.

De acuerdo con Daily Mail, en los documentos especifican que la ruptura sería por el "crecimiento personal" de Travis Kelce, debido a que quiere seguir creciendo dentro del mundo del futbol americano.

Sin embargo, mediante su cuenta oficial de Instagram, la agencia aclaró que no realizaron ningún plan de relaciones públicas, e insistió en que "eran completamente falsos y fabricados", pues no fueron autorizados por Full Scope.

Además, aseguraron que iniciarán un proceso legal "contra las personas o entidades responsables de la falsificación ilegal y lesiva de documentos".

