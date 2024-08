¿Taylor Swift apoya a Kamala Harris?, comparte foto que demostraría su respaldo

La estrella de pop mundial, Taylor Swift, dio de qué hablar y no por sus numerosos viajes en avión, la cantante generó controversia tras publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su concierto en Varsovia, Polonia, donde en una imagen se puede ver lo que parece ser la silueta de la candidata demócrata, Kamala Harris.

Tras presentarse en Varsovia como parte de su gira mundial The Eras Tour, la artista estadounidense realizó una publicación de 10 fotografías agradeciendo al público polaco durante la noche del martes pasado.





¡Oh, me encantaron tanto esos shows de Varsovia!, nuestra primera vez tocando en Polonia, pero no será la última. En serio, lo pasé muy bien, ¡también quiero agradecer a ese hermoso público por hacernos la primera gira en tocar 3 noches seguidas en su estadio!, no puedo creer que nos queden 2 ciudades en la etapa europea de The Eras Tour. Realmente pasó volando. ¡Nos vemos en Viena!Publicó en su cuenta de Instagram





Hasta ahí todo normal, lo llamativo se encuentra en la séptima foto deslizando hacia la derecha, donde se puede ver a la cantante de frente y detrás de ella, lo que pareciera ser la silueta de la candidata democráta, Kamala Harris.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)





Cabe mencionar que Taylor Swift es conocida por dejar mensajes secretos a sus fans tanto en sus redes como en sus videoclips, por lo que no sería nada descabellado pensar que realmente se trata de una especie de apoyo a Harris. De hecho no sería la primera celebridad en declarar su apoyo por la candidata demócrata, pues artistas como Ariana Grande, Cardi B y John Legend ya han externado su apoyo.

El antecedente político de Taylor Swift

No es la primera vez que Taylor Swift hace público su posicionamiento político, pues durante las elecciones estadounidenses de 2020, respaldó a Joe Biden sobre el republicano Donald Trump. Incluso comentó al medio a V Magazine: "Votaré orgullosamente por Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de este año".

Incluso durante el supermartes del pasado 5 de marzo del ciclo electoral de Estados Unidos, la estrella de pop instó a sus fans a salir a votar.

“Si no lo han hecho ya, hagan planes para votar hoy”, publicó Swift en su cuenta de Instagram.