Taylor Swift en México: swifties guatemaltecos narran la pesadilla que vivieron por estafa de "agencia"

Los conciertos de Taylor Swift están causando furor en toda la Ciudad de México. El fandom, conocido como swifties, es uno de los más devotos y leales y eso se ve por los lugares de donde vienen, y que incluso están fuera del país.

Tal fue el caso de un grupo de swifties guatemaltecos, quienes habían ahorrado por mucho tiempo para ver a Taylor, sin embargo, fueron estafados y les robaron miles de pesos, aquí te contamos la historia de la estafa que está sonando en redes.

Fuimos estafados

El usuario @jpanleu narró en su cuenta de X antes Twitter, su historia de haber sido estafado junto con varios de sus compatriotas.

El jóven cuenta que en Guatemala comenzaron a vender paquetes de viaje los cuales supuestamente incluían boletos de avión, transporte en México y las entradas al concierto. Cuenta que todo sonaba muy prometedor ya que hasta daban a elegir la fecha y la zona en el Foro Sol.





Pese a que todo sonaba muy prometedor, había varias inconsistencias. Una de ellas es que nunca se mostraron los boletos fìsicos y a pesar de insistir y de que el precio no fue nada barato, pagaron (cerca de 60 mil pesos mexicanos), jamás vieron los boletos.

Cuando llegó la fecha del concierto los organizadores prometieron dar las entradas físicas al bajar del avión, el grupo sería contactado vía WhatsApp.





Luego, todo comenzó a tornarse raro cuando el supuesto autobús tenía que llegar por ellos para llevarlos al Foro Sol. Todos estaban nerviosos, había confusión en la información y retrasos en los horarios acordados.

Al llegar al Foro siguieron las instrucciones confusas, si bien en un principio les habían dicho que ya tenían boleto, ahora les dijeron que sólo podían conseguirles boletos General B, incluso tenían que firmar una hoja donde aceptaban estos términos.





El joven relata que se dividieron en al entrada en dos grupos, él cree que un grupo sí entró, pero el de él tuvo que esperar en las afueras del concierto.

Durante horas los tuvieron esperando y los organizadores sólo les daban explicaciones ambiguas, mientras tanto ellos notaban actitudes raras en ellos. Tiempo después avanzaron hacia el interior de la puerta 15, donde esperaron más horas. Eran casi las 19:00 horas, los ánimos estaban caídos y era evidente que algo estaba mal, personas llorando y nada de respuestas.





Subió Sabrina Carpenter y las esperanzas se diluían, sin embargo, el peor momento fue cuando Taylor comenzó a tocar. Luego comenzó la pelea con los organizadores, los jóvenes querían su dinero, mientras los organizadores decían a la agencia que no había problemas, que todos habían entrado, lo cual era falso.

Al final regresaron al hotel con personas que no tenían nada que ver con la empresa. El joven cree que les dieron entradas falsas o simplemente no existían. También dijo que no fue un caso aislado ya que el operador defraudó a las agencias de Guatemala.