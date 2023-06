Ella es Sofia Carpenter, la telonera de los conciertos de Taylor Swift en CDMX

Taylor Swift pisará por primera vez tierras mexicanas, el sueño de miles se cumplió y finalmente llegará con The Eras Tour, una de las giras más esperadas por sus queridos swifties.

La cantante se estará presentando el 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol, pero no vendrá sola pues tendrá como invitada especial a Sofia Carpenter, actriz y cantante de la que hoy te platicaremos un poco para que conozcas quién es la telonera de los shows que Taylor dará en nuestro país.

¿Quién es Sofia Carpenter?

Sabrina Annlynn Carpenter es una actriz, cantante y compositora estadounidense que con tan solo 10 años comenzó a publicar en YouTube videos dedicando al canto.

En 2009, se presentó a ‘The Next Miley Cyrus Project’, un concurso de canto organizado por Miley Cyrus. A pesar de no ganar, obtuvo un merecido tercer puesto que le sirvió para dar a conocer su talento y a conseguir contactos dentro del mundo del espectáculo.

Este pequeño personaje le abrió muchas puertas a Sabrina, que tan solo dos años después volvería a trabajar en una de las series de televisión más vistas en todo Estados Unidos. En 2013, la actriz tuvo la oportunidad de interpretar el papel de Chloe Goodwin en la serie de FOX, ‘The Goodwin games’.

Pero no fue hasta la llegada de su etapa por la compañía Disney cuando Sabrina Carpenter logró alcanzar ese reconocimiento internacional del que hoy en día disfruta.

En 2014, Sabrina consiguió el papel más importante de toda su carrera cuando Disney Channel le propuso interpretar a Maya Hartuna, una de las protagonista de ‘Girl Meets World’; su nueva sitcom para adolescentes y secuela de la serie juvenil ‘Boy Meets World’.

En 2019, Carpenter llegó a la pantalla de Netflix gracias a la película ‘Tall girl’, en la que interpretó el papel de Harper.

Para 2020 entró al mundo de Broadway tras obtener el papel de Candy Henor en el musical "Chicas malas" y para finales de ese año, Netflix nuevamente hizo mancuerna con ella y anunció que la celebridad interpretaría a Alicia en la nueva versión moderna ‘Alicia en el país de las maravillas", donde ella también incursionaría por primera vez como productora con "At Last Producctions"

Sabrina Carpenter y su paso por la música

Sin embargo, la artista quería incursionar en su otra pasión que es la música y en ese mismo año lanzó su primer single , "Can’t Blame a Girl for Trying", junto al sello discográfico Hollywood Records.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de cantar el tema "Take On the World", que se convirtió en la canción principal de la serie de Disney Channel en la que trabajaba.

En 2016 consiguió el estreno de su segundo trabajo discográfico “Evolutión” y dos años después, en 2018 logró presentar su nuevo sencillo Alien de la mano de los Jonas Brothers.

En 2018 también estrenó su disco "Singular: Act I" y en 2019 realizó otro disco que resultó ser continuación del primer acto al que llamó: Singular: Act II.

A principios de 2021, terminó su contrato con Hollywood Records para firmar con Island Records y con quienes lanzó en 2022 su último disco de estudio "Emails I Can’t Send".