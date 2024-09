Taylor Swift vuelve a hacer historia y rompe récords en los MTV VMAs 2024

Taylor Swift vuelve a romper récord y por tercera ocasión consecutiva gana el premio de “Video del Año”, gracias a su trabajo con Post Malone, en el tema Fortnight.

Nuevamente, Taylor Swift reafirma su poder dentro de la industria musical y se corona en esta categoría, en la entrega número 40 de los premios MTV VMAs, mismos que se llevaron a cabo este miércoles en el USB Arena, en Nueva York.

La cantante subió al entarimado acompañada de Post Malone, su diseñador de producción con el que trabajó en The Eras Tour, y con el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto.

Gracias, dirigir este video fue una experiencia maravillosa, gracias a personas con las que pude trabajar, hicieron maravillosos cameos, al cinematógrafo Rodrigo Prieto que es maravilloso trabajar con él, mi diseñador de producción, Post Malone a quien todos amamos mucho.Taylor Swift.

Gossip Danna, Thalía y el fotógrafo Rodrigo Prieto: el talento mexicano en los VMAs 2024

Aunque se pensaría que la artista daría algún discurso político en favor de la aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, de quien externó que votaría por ella en días previos, lo cierto es que sus palabras fueron más enfocadas a sus fans y a su novio, el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Siempre que terminábamos de hacer algo de este video escuchaba a alguien animándonos desde el otro lado del estudio, esa persona era mi novio Travis. Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad, magia. Taylor Swift.

Taylor también agregó que: "A mis fans siempre trato de buscar la forma de agradecerles por permitirme hacer lo que amo. Gracias a todos los que votaron, eso me da esperanza, de verdad los amo muchísimo por este momento”, expresó.

♬ original sound - Variety @varietymagazine Taylor Swift thanks her boyfriend, Travis Kelce, during her #VMAs

Otros de los premios que ganó fue Artista del Año y Mejor Colaboración, éste último siendo el primer galardón entregado en la gala. Ahí fue donde Swift aprovechó para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, por el atentado terrorista en las torres gemelas.

“Desde temprano no he dejado de pensar lo que ocurrió hace 23 años, y en todas las familias de las víctimas. Ese debería ser el evento más importante de esta noche", aseguró la cantautora.

@mtvsur ♬ sonido original - MTV Sur 🌈

Por otro lado, en Canción del Año, Sabrina Carpenter ganó el premio por Espresso, mientras que Mejor K-Pop fue para LISA, por Rockstar, en su proyecto como solista lejos de BlackPink.

Te puede interesar: Taylor Swift a la mexicana: Rodrigo Prieto dirige video de la cantante

Mejor Afrobeats fue para Tyla por su canción Water y en el rubro latino, Anitta ganó con su canción Mil veces, premio que fue entregado a la brasileña por la mexicana Thalía.

♬ sonido original - MTV MIAW 2024 @mtvmiaw @Thalia hay que ser amigxs y vamos a desayunar y chismear 💅🏼 #vmas

Finalmente, Mejor Artista Nuevo fue para Chappell Roan por Island Gracie. Su premio lo dedicó a las personas queer y a la comunidad LGBT+.

“Dedico esto a todos los artistas que me inspiraron y a las personas queer y a los gays que les dedican mis canciones a los que aman u odian, a los fans que me escuchan cuando comparto mis alegrías y mis temores, a todos los chicos queer que nos ven, los entiendo soy uno de ustedes, no dejen que nadie les diga que no pueden ser lo que ustedes quieran ser”, sostuvo.

#chappellroan ♬ original sound - MTVLA @mtvla Te amamos Chappell 😭😭💖💖 #vmas

Momentos icónicos de los VMAs

A lo largo de la gala, se recrearon distintos hechos que han sido icónicos en los MTV VMAs, a cargo de la conductora Megan Thee Stallion.

En uno de los bloques, la anfitriona apareció enseñando abdomen y un traje similar al que utilizó Britney Spears en el 2001, cuando presentó el tema I’m a Slave 4 U y, claro, no podía faltar la gran serpiente albina color amarillo que dejó boquiabiertos a muchos en ese entonces.

“Paren la música, por favor llévense la serpiente, está encima de mí”, dijo entre risas Stallion.

“Eso la verdad, tengo que darle todo el crédito a Britney”, comentó.

#megantheestallion ♬ original sound - MTVLA @mtvla Amamos a nuestra host 🌟🐍 #vmas

¿Quiénes fueron los ganadores de los MTV VMAs 2024?

Artista del año: Taylor Swift – Republic Records

Taylor Swift – Republic Records Mejor canción del verano: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records

Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records Video del año: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records



Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records Mejor colaboración: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records

Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records Mejor Afrobeats: Tyla – "Water" – FAX Records / Epic Records

Tyla – "Water" – FAX Records / Epic Records Canción del año: Sabrina Carpenter – "Espresso" – Island

Sabrina Carpenter – "Espresso" – Island Mejor K-POP: LISA – "Rockstar" – Lloud Co. / RCA Records

LISA – "Rockstar" – Lloud Co. / RCA Records Mejor artista nuevo: Chappell Roan – Island Gracie

Chappell Roan – Island Gracie Mejor latino: Anitta – "Mil Veces" – Floresta Records / Republic Records / Universal Music Latin Entertainment

Anitta – "Mil Veces" – Floresta Records / Republic Records / Universal Music Latin Entertainment Mejor Hip-Hop: Eminem – "Houdini" – Shady / Aftermath / Interscope Records

Eminem – "Houdini" – Shady / Aftermath / Interscope Records Mejor alternativo: Benson Boone – "Beautiful Things" – Night Street Records, Inc. / Warner Records

Benson Boone – "Beautiful Things" – Night Street Records, Inc. / Warner Records Mejor rock: Lenny Kravitz – "Human" – ℗© 2024 Roxie Records Inc. under exclusive license to BMG Rights Management

Lenny Kravitz – "Human" – ℗© 2024 Roxie Records Inc. under exclusive license to BMG Rights Management Video for Good: Billie Eilish – "What Was I Made For (From The Motion Picture "Barbie")" – Darkroom / Interscope Records

Billie Eilish – "What Was I Made For (From The Motion Picture "Barbie")" – Darkroom / Interscope Records Mejor dirección: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records – Dirigido por Taylor Swift

Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" – Republic Records – Dirigido por Taylor Swift Mejor video pop: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight"

Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight" Mejor fotografía: Ariana Grande – "we can't be friends (wait for your love)" – Republic Records - Cinematografía por Anatol Trofimov

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante