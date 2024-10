Team Tierra recibe premios “de chocolate” en La Casa de los Famosos México

Los integrantes del Team Tierra, de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, finalmente ganaron algo. Lamentablemente para ellos, sus premios de consolación llegaron una semana después de que el reality finalizó con el triunfo de Mario Bezares, del equipo Mar.

Con “Mayito” como ganador de los cuatro millones de pesos, la noche de este domingo, durante un programa especial con formato de reencuentro, Agustín Fernández, Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Gomita, Sian Chiong, Luis “Potro” Caballero y Sabine Moussier, ausente en el estudio, recibieron algunos reconocimientos por parte de la producción, no del público.

Galilea Montijo, la conductora principal, les entregó una serie de premios, entre los que estuvieron “El más fashionista” para Ricardo Peralta, “El Mejor cantante” para Potro y “La mejor actuación” para Sabine.

Además, Tierra se hizo de “El más suertudo” para Sian Chiong y “El objeto más deseado” para Mariana Echeverría, por el mango que le quitó a Briggitte Bozo. "Muchas gracias a La Rosa de Guadalupe que hizo mi capítulo", dijo Mariana en tono de broma.

“El despecho de la temporada” fue para Gomita, por los diferentes momentos que regaló al público con su amor no correspondido con Agustín Fernández. “Lo dedico al desamor que muchas veces me ha representado a mí y a varias más. Gracias por esta nominación, no me la esperaba”, dijo riendo.

En un momento del programa, acompañados de Diego de Erice, uno de los conductores del programa, el Team Tierra recordó, con humor, ser el encargado de dar polémica.

“Empezamos muy revolucionados. Entramos con ganas de empezar a jugar desde el día uno. No nos dimos chance ni de conocer a las otras personalidades dentro de la casa y empezamos (a decir) ‘hay que atacar’. Nos organizamos como un sindicato, muy mal organizado… el peor equipo que se ha visto en la historia”, dijo Potro.

Nuestro ganador de la Segunda Temporada de #LaCasaDeLosFamososMx @mario_bezares, se despide con un mensaje desde el corazón... ¡Gracias siempre! 💙👏#Original pic.twitter.com/G2PORtAEym — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 7, 2024

El Team Mar, cuyos integrantes fueron finalistas del programa, también recibieron premios. Mario Bezares se llevó “Los Reyes de la pista” por demostrar su habilidad con la música, mientras que “La mejor broma” fue para Briggitte Bozo por la ocasión en la que asustó a sus compañeros metiéndose en una maleta.

“El más glotón” fue para Gala Montes y “La frase de la temporada” para Arath de la Torre, por sus palabras "en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris", las cuales le dijo a Ricardo Peralta en un posicionamiento.

Con el reencuentro de este domingo, La Casa de los Famosos México cerró definitivamente sus puertas. En los 71 días que duró la competencia, la producción recibió 173 millones de votos, de ellos 39 millones fueron en la final del pasado 29 de septiembre.