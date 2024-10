Tears In Heaven sonó en CDMX: Eric Clapton celebra 60 años de carrera en el Estadio GNP

Eric Clapton celebró su regreso a México la noche de este miércoles en el Estadio GNP, con un show conmemorativo por sus 60 años de carrera, donde estuvo acompañado por cinco músicos y 33 mil fans que se dieron cita en el lugar en el recinto.

El intérprete, quien salió armado con su guitarra, entonó sus canciones una tras otra. Éxitos como “Nobody Knows You When You’re Down And Out”, “Sunshine Of Your Love”, “Cocaine” y “Tears In Heaven”.

Estas dos últimas, lanzadas en 1992 y 1977, respectivamente, fueron las más coreadas del show. El 17 veces ganador del Grammy también aprovechó para hacer gala de sus dotes con la guitarra, improvisando algunos solos en la recta final del show.

La música de Eric Clapton traspasa generaciones

Entre la audiencia había personas de todas las edades, ansiosos por ver al tres veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Humberto acudió con su hijo Rodrigo, con quien ha compartido la música de Clapton desde que era pequeño.

“Desde muy joven me gustó el rock, y cuando mi hijo tuvo edad, empezamos a compartir gustos musicales”, contó Humberto en entrevista. “Él toca la guitarra, y me gusta mucho Eric Clapton por toda la trayectoria y trascendencia que tiene”, agregó.

“Me gusta mucho el blues que interpreta y cómo toca la guitarra, lo hace muy bien. Espero escuchar su música clásica, estoy muy emocionado de estar aquí”, expresó su hijo.

Más de 30 mil personas fueron a ver a Eric Clapton al Estadio GNP. | Foto: Cortesía Ocesa / José Jorge Carreón

También acudieron fans de otros estados, tal fue el caso de Raúl, quien vino desde Querétaro para este show. Según recuerda, su papá le ponía sus canciones desde niño, y le trae recuerdos de cuando iban camino a la escuela escuchándolas en su auto.

Eric Clapton se presentó por primera vez en el Estadio GNP. | Foto: Cortesía Ocesa / José Jorge Carreón

Mario, quien lleva alrededor de 40 años siguiendo su carrera, opinó que las composiciones de Clapton abordan temas de vida con los que todo mundo se puede identificar, y esa es la razón principal por la cual sigue cosechando fans en todo el mundo.

“Es el sentimiento y la vida real, la expresa y la comunica muy bien. Yo creo que a alguien le cae algo de lo que dice y lo que toca, es muy bonito”, dijo al respecto.