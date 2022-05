Teatro Metropolitan le cambia el nombre a The Smashing Pumpkins

Este jueves es la primera de cuatro presentaciones que la banda The Smashing Pumpkins tiene previstas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México,, sin embargo a pocas horas del show, la propia agrupación publicó en sus redes sociales un error en el nombre que anuncia al estelar afuera del recinto.

Usuarios compartieron fotografías del letrero donde se podía leer “The Smashing Punkins”, no para resaltar la emoción de ver a la banda en vivo, sino para remarcar la equivocación que el Metropolitan no notó.

Sin embargo, el grupo no se mostró molesta en su publicación, y con tono divertido agradeció a los fans que le proporcionaron otras fotografías donde se observa el progreso de arreglo por parte de los trabajadores del lugar.

This is so on brand to happen to SP 😂See you soon CDMX! pic.twitter.com/qFYctkccgh — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) May 5, 2022

Luego de una larga ausencia, esta banda sorprendió a sus fanáticos chilangos con el anuncio de varias fechas en la CDMX, las cuales serán: 5, 6, 7 y 8 de mayo, todas en el mismo lugar.

Tres de los espectáculos comienzan a las 21:00 horas, con excepción del día sábado que se dará inicio a las 20:00 horas. Aunque los asientos están asignados, se recomienda llegar con anticipación.

Antes de comenzar sus presentaciones, The Smashing Pumpkins no quisieron mantener el suspenso y compartieron el setlist de un concierto anterior realizado en San Antonio, Texas, que da una idea de lo que se espera para el Metropolitan.

Entre las canciones se encontraron “Bullet”, “Ugly”, “Quiet”, “The colour of Love” y otras más que seguramente no decepcionará a sus seguidores.

The Smashing Pumpkins tiene una trayectoria de más de 30 años, dando inicio en Chicago en el año de 1998, lanzando su álbum “Gish” en 1991 y saltando a la fama con “Siamese Dream” en 1993.