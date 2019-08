Checa aquí los ganadores de esta noche en los Teen Choice Awards

La celebración del vigésimo aniversario de los Teen Choice Awards se celebraron esta noche con una gran asistencia y participación de los jóvenes, quienes a través de sus votos, decidieron a quiénes se les entregarían los premios de las diversas categorías a los actores y cantantes nominados, por lo que antes de que empezara la premiación, muchos ya sabían quiénes serían los ganadores de algunas categorías.

Para este año los logros del año en música, cine, televisión, deportes, moda, comedia e Internet, estuvieron encabezados por los éxitos de taquilla como Avengers: Endgame, Aladdin, Capitán Marvel, Aquaman y Crazy Rich Asians nominaciones principales en la categoría de película, mientras que en la música la novedad fue el rapero Lil Nas X, quien encabezó las nominaciones en la categoría de música, recibiendo cinco postulaciones por su canción Old Town Road.

El pre-show de los Teen Choice Awards fue presentado por el youtuber Erin Robinson y la presentadora de televisión Danielle Robay, mientras que la ceremonia de premiación estuvo a cargo del youtuber David Dobrik y la actriz Lucy Hale.

La alfombra roja de los Teen Choice Awards estuvo llena de celebridades y la ceremonia de premiación estuvo vestida con las actuaciones de Bazzi, OneRepublic, Blanco Brown, CNCO, Mabel y Jordan McGraw y la estrella del programa Modern Family Sarah Hyland.

A mitad de la ceremonia dos de los ganadores más importantes de la noche ya han sido nombrados. Los Jonas Brothers que se llevaron el premio Decade y Taylor Swift se llevó a casa el primer Premio TCA Icon, así como una tabla de surfear con las imágenes de sus tres gatitos.

El primero de los famosos en ser premiados fue Zac Efron, por su participación en la película The Gratest Showman, estelarizada por Hugh Jackman, por lo que agradeció que se admirara su trabajo en el cine, que ya va por más papeles serios y está dejando atrás los personajes de galán juvenil. Por otra parte, en el rubro de la televisión se premió la serie Riverdale, basado en el famoso cómic Archie y sus amigos, donde destacó como mejor drama, seguido de este músico Khalid, quien estaba nominado en cuatro categorías, se llevó el premio de la noche por Mejor artista nuevo.

Las actuaciones en vivo también fueron el platillo fuerte, pues apareció Meghan Trainor para interpretar sus temas No excuses y Let you be right.

Cerca de las 20:15 horas empezó la premiación a lo más destacado de la música y fue el turno de Bebe Rexha, quien estaba nominada, pero subió al escenario para cantar I´m a mess, posteriormente se llamó a los que llegaron en representación de la serie Shadowhunters, pues ganaron el premio como serie de fantasía/ciencia ficción.

Los gritos llegaron con la aparición de Louis Tomlinson, ex integrante One Direction, quien ganó como mejor artista masculino en la ceremonia y para los latinos también hubo fiesta ya que el grupo de reguetón CNCO ganó como mejor artista latino.

Antes de culminar sus transmisiones, el último premio fue entregado para el mejor grupo de fans y fue para BTS y todos sus admiradores.

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES

ELECCIÓN PELÍCULA DE ACCIÓN (#ChoiceActionMovie)

"Ant-Man and the Wasp"

"Avengers: Endgame" (GANADORA)

"Bumblebee"

"Captain Marvel"

"Men in Black: International"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"



ELECCIÓN PELÍCULA DEL VERANO

"Spider-Man: Far From Home" (GANADORA)

"Late Night"

"Murder Mystery"

"The Last Summer"

"Toy Story 4"

"Yesterday"



ELECCIÓN ACTOR DE CINE DE ACCIÓN (#ChoiceActionMovieActor)

Chris Evans, "Avengers: Endgame"

Chris Hemsworth, "Avengers: Endgame", "Men in Black: International"

John Cena, "Bumblebee"

Paul Rudd, "Ant-Man and the Wasp", "Avengers: Endgame"

Robert Downey Jr., "Avengers: Endgame" (GANADOR)

Samuel L. Jackson, "Captain Marvel"

ELECCIÓN ACTRIZ DE PELÍCULA DEL VERANO

Choice Summer Movie Actress

Jennifer Aniston, Murder Mystery

Maia Mitchell, The Last Summer

Mindy Kaling, Late Night

Selena Gomez, The Dead Don’t Die

Yara Shahidi, The Sun Is Also a Star

Zendaya, Spider-Man: Far From Home (GANADORA)

ELECCIÓN PELÍCULA DE COMEDIA

"Crazy Rich Asians" (GANADORA)

"Instant Family"

"Isn’t It Romantic"

"Little"

"Pokémon Detective Pikachu"

"The Perfect Date"

ELECCIÓN ACTOR DE CINE DE COMEDIA

Henry Golding, "Crazy Rich Asians"

Kevin Hart, "Night School"

Liam Hemsworth, "Isn’t It Romantic"

Mark Wahlberg, "Instant Family"

Noah Centineo, "The Perfect Date" (GANADOR)

Ryan Reynolds, "Pokémon Detective Pikachu"

ELECCIÓN ARTISTA MASCULINO (#ChoiceMaleArtist)

Ed Sheeran

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Shawn Mendes (GANADOR)

ELECCIÓN ARTISTA FEMENINA

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Halsey

Lauren Jauregui (GANADORA)

Taylor Swift

ELECCIÓN ARTISTA LATINO

Bad Bunny

Becky G.

CNCO (GANADORES)

Daddy Yankee

J Balvin

Maluma

ELECCIÓN CANCIÓN ARTISTA MASCULINO

Khalid, “Better”

Shawn Mendes, “If I Can’t Have You”

Lil Nas X, “Old Town Road”

Travis Scott, “SICKO MODE”

Louis Tomlinson, “Two of Us” (GANADOR)

Post Malone, “Wow”

ELECCIÓN CANCIÓN LATINA

Ozuna, Daddy Yankee & J Balvin (feat. Farruko, Anuel AA) [Remix], “Baila Baila Baila”

ROSALÍA, J Balvin & El Guincho, “Con Altura”

Daddy Yankee & Katy Perry, “Con Calma (feat. Snow)”

Bad Bunny (feat. Drake), “MIA”

CNCO, “Pretend” (GANADORA)

Nicky Jam & Ozuna, “Te Robaré”



ELECCIÓN CANCIÓN DE PELÍCULA

"A Whole New World" (End Title) (from Aladdin) – ZAYN & Zhavia Ward (GANADORA)

"Broken & Beautiful" (from UglyDolls) – Kelly Clarkson

"Carry On" (from Pokémon Detective Pikachu) – Kygo & Rita Ora

"Don't Give Up on Me" (from Five Feet Apart) – Andy Grammer

"Shallow" (from A Star Is Born) – Bradley Cooper & Lady Gaga

"Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)" (from Spider-Man: Into The Spider-Verse) – Post Malone & Swae Lee



ELECCIÓN ESTRELLA DE REDES SOCIALES

Noah Centineo (GANADOR)

Chrissy Teigen

Dwayne "The Rock" Johnson

Kylie Jenner

Taylor Swift

Will Smith



ELECCIÓN YOUTUBER

Sam and Colby (GANADORES)

David Dobrik

Erika Costell

Kian and Jc

The Merrell Twins

Niki and Gabi