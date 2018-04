Alex de la Madrid informó que Televisa estrenará en julio la bioserie de José José El Príncipe de la Canción, la transmisión será a través del canal Las estrellas.



De la Madrid, quien dio vida al cantante en este proyecto que ya se ve en Estados Unidos,expresó que con la caracterización principal quedó satisfecho, aunque a los 65 episodios grabados, les faltó la inclusión de más canciones para hacerla más musical y no tanto melodrama.

“Estoy contento, obviamente se le tuvieron que hacer ajustes porque eran muchos capítulos, para terminar de contar el libro autobiográfico de José José, y sí estoy más que contento, satisfecho con lo que hice, fue un proyecto con mucho compromiso y mucho amor, a la gente le gustó por Telemundo y ahora que se estrena en México, vamos a conocer la reacción aquí”, planteó.

El actor refirió que “lo interesante de la serie fue contar la parte del intérprete, las cosas difíciles que vivió de fama, dinero, drogas, alcoholismo y sus mujeres, y todo eso se logró”.

Alex explicó que la mayor parte del tiempo sí tuvo contacto con José José. “Hablé mucho con él, pero luego cuando ya estuvo hospitalizado en Nutrición y hasta ahora, pues perdí el contacto, cuando seguía en México con su Laura su representante todavía tuve contacto, luego se lo llevaron a Miami y ya no supe nada de él. Me parece que sigue internado, va en un proceso favorable en la recuperación de su salud, está contento y me mandó felicitar porque sintió muy bonito con todo lo hecho en la serie y bueno; el chiste que estuviera tranquilo porque el compromiso mayor era con él”.

De la Madrid insistió que a la serie le faltó más música “es mi opinión,fue un punto en el que yo no me podía meter, era una decisión que no estuvo en mis manos, pero reitero que estoy muy contento como quedó, vivimos muchas etapas en los 70 y para el final retomaron muchas cosas de José que le dieron el realce”.

Y manifestó: “Televisa la estrena en julio, Netflix en un mes y cada empresa tomará de los 80 capítulos grabados los que quiera como lo hizo Telemundo que solo transmitió 65 y creo que para el Canal de las Estrellas, la van a dejar en 40 episodios, que los van reajustando como parte de la compra cada quien decide cómo la editan”.

VIAJA A ESPAÑA

Al sostener que deja atrás las bio series, “Ya le puse palomita aunque no hay que decir que no repetiré el género porque ya viví la experiencia”, informó que viajará a Madrid, España; para tomar un curso de actuación a lo largo de un mes y continuar descansando mientras acepta otra nueva propuesta laboral.